وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان مسرح "ليسيه الحرية" بعد توقف دام ثلاث سنوات

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، بعد توقف دام ثلاث سنوات، وذلك إعادة تأهيله والانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد الخاصة بتطويره وفق احدث النظم ، وذلك مساء الاثنين 19 أكتوبر وبحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، وإسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح مع عدد من قيادات وزارة الثقافة.





قالت عبد الدايم إن اهتمام وزارة الثقافة بإحلال وتجديد وتطوير مسارح الدولة ، يأتي من منطلق الحرص على اثراء الحركة الفنية المسرحية والتى تكمن في الإيمان بدور المسرح فى الارتقاء بالمجتمع، وأشارت إلى جهود صناعة مسرح جاد قادر على بناء الشخصية المصرية بما يكفل تحقيق متطلبات التنمية الوطنية المنشودة، وأضافت أن افتتاح مسرح ليسية الحرية يأتي إضافة إلى منظومة العمل الابداعي وتجسيدا لاستراتيجية تحديث البنية الثقافية لنشر التنوير فى مختلف أنحاء الوطن .





وخلال الافتتاح تكرم وزيرة الثقافة مجموعة من الرموز الثقافية والفنية المصرية لعطاءاتهم البناءة وهم الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، اسم الراحل محمد غنيم وكيل اول وزارة الثقافة الأسبق، الفنان القدير على الجندي مدير فرقة الإسكندرية للفنون الشعبية سابقًا، الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، اسم الراحل النجم محمود عبد العزيز، اسم الراحل الكاتب محمود الطوخي، اسم الراحل الموسيقار حمدي رؤوف، الدكتور أبو الحسن سلام رئيس المركز القومي للمسرح الأسبق، الفنان القدير عثمان محمد علي، الى جانب تكريم العديد من المشاركين في تنفيذ عروض المبادرة المسرحية "المؤلف مصري"وهم الدكتور جمال ياقوت عن عرض (البيت)، أحمد عبد الجواد عن عرض (خارج المجموع )، سعيد قابيل عن عرض (ذهب الليل )، إيهاب مبروك عن عرض (حكايات الصياد وأمير البحار )، أحمد مصطفى عن عرض (جوازة ست نجوم )، أحمد جابر عن عرض (فرحة ماتمت )، أشرف علي عن عرض (عد تنازلي )، ريهام عبد الرازق عن عرض (جنون عادي جدا)، محمد الزيني عن عرض (سيبوني لوحدي )، سامح الحضري عن عرض (لسه فاكر )، بالإضافة إلى تكريمات البيت الفني للمسرح إلى كل من أحمد عبد العزيز، المهندس مدحت مصطفى، المهندس محمد هاشم.





يُشار إلى أن فعاليات برنامج حفل الافتتاح تتضمن عرضًا لفيديو قصير يتناول مراحل المسرح قبل وبعد وأثناء عمليات التأهيل، بالإضافة إلى عرض مسرحية (خارج المجموع) والتي تتناول مشكلة التنمر وتاتى ضمن عروض مبادرة "المؤلف مصري" تأليف وإخراج أحمد عبد الجواد ،

يُذكر أن عمليات احلال وتجديد ورفع كفاءة مسرح ليسيه الحرية شملت أعمال منظومة الحماية المدنية حسب احدث اكواد الحريق ولوحات الإنذار وشبكة مكافحة الحريق، والأعمال الكهربائية من صيانة جميع اللوحات والكابلات الخاصة بالمسرح وخشبة المسرح وغرف الفنانين، بالإضافة إلى الأعمال الاعتيادية من دهانات وتجديد واجهة المسرح الخارجية والمدخل الرئيسى وصالة العرض .