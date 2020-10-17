تجهيز 4012 مدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، أن 4012 مدرسة بنطاق المحافظة استعدت اليوم السبت، لاستقبال الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، حيث شهد اليوم الأول من العام الدراسي الجديد انتظام جميع المدارس والتزام الطلاب بتطبيق كافة المعايير الوقائية، كما تضمن طابور الصباح والإذاعة المدرسية فقرات إرشادية وتوعوية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن قامت جميع المدارس صباح اليوم بتوزيع الكتب المدرسية على التلاميذ والطلاب.





وأوضح المحافظ، أن جميع المدارس الموجودة في نطاق المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسى حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتعقيم التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب مع التأكيد على أن لا تقل المسافة البينية بين الطلاب داخل الفصول عن متر على الأقل، وإزالة اى إشغالات بجوار المدارس خاصة بجوار بوابات الدخول والخروج للتلاميذ والتاكد من عدم تواجد صناديق القمامة بجوار أسوار المدارس ونطاقها، ومراجعة أسلاك وأعمدة الإنارة وتغطية أي أسلاك مكشوفة وكذا بالوعات الصرف وتوفير أغطية مناسبة ثابته لها على مستوى سطح الأرض، تواجد ميداني ومرور رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية والزائرات الصحيات بالمدارس مع بداية العام الدراسي .





أشار إلى أن تم التنسيق بين مديرية التربية والتعليم و مديرية الصحة لعمل جدول رش محيط المدارس لمكافحة الحشرات الطائرة المختلفة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لأماكن تداول الأغذية بالمدارس من خلال حملات للطب البيطرى والتموين والصحة لالتفتيش الدورى على الأغذية المعروضة بها للتأكد من صلاحيتها والشهادات الصحية للعاملين بها وتاريخ صلاحية المعروضات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، و مراجعة أسوار المدارس والتأكد من سلامة الأبواب والشبابيك والتخت والزجاج وإعداد خطة إخلاء أمنه بكل مدرسة لمواجهه أى ظروف طارئة.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن المديرية في أتم الإستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا، لافتًا إلى أن تم تكثيف الجهود منذ ما يقرب من شهر لمواجهة إنتشار عدوى فيروس كورونا بين الطلاب خلال العملية التعليمية من خلال تعقيم وتطهير المدارس وممرات دخول الطلاب وفصول التدريس والمعامل ودورات المياه والمكاتب الخاصة بالمعلمين والمداخل والمخارج ،مشيرا إلى توفير جميع المطهرات والمنظفات الوقائية اللازمة والتنبيه على الطلاب والطالبات والعاملين بارتداء القفازات الطبية والكمامات الواقعية خلال فترة الدراسة حفاظا على سلامة المجتمع الجامعي و أبنائها الطلاب.

أشار وكيل الوزارة، إلي أن تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية من المجالس المحلية ومديرية الصحة لعمل جدول رش وتعقيم محيط المدارس لمكافحة الحشرات الطائرة المختلفة، بالإضافة إلى تجهيز غرفة عزل ومتابعة يومية من خلال الزائرات الصحيات بالمدارس ولجنة مخصصة من مديرية الصحة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن يتم المتابعة اليومية لجميع مدارس المحافظة للتأكد من الالتزام بكافة القرارات والتعليمات الخاصة بالاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد التي تشمل تنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس من نوافذ ودورات مياه وكهرباء وأسوار وبوابات والتأكد من جاهزية المباني الجديدة للعام الدراسي الجديد من انتهاء كافة أعمال الصيانة اللازمة ومراجعة أسلاك وأعمدة الإنارة وتغطية أي أسلاك مكشوفة وكذا بالوعات الصرف وتوفير أغطية مناسبة ثابتة لها على مستوى سطح الأرض، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة وإزالة أي إشغالات بجوار المدارس خاصة بجوار بوابات الدخول والخروج للتلاميذ والتأكد من عدم تواجد صناديق القمامة بجوار أسوار المدارس ونطاقها، موضحًا أن تم إعداد خطة إخلاء أمنه بكل مدرسة لمواجهة أى ظروف طارئة، والتأكد من توصيل خدمة الإنترنت بجميع المدارس لمواكبة النظام التعليمى الجديد.

وأكد "سعد"، أنه سيتم توزيع الكتاب المدرسى على الطلاب منذ اللحظة الأولى لبداية الدراسة، مشددًا على الإدارات التعليمية بالإلتزام بحضور الطلبة والتلاميذ وهيئة التدريس طابور الصباح وتحية العلم وتحقيق الانضباط الإداري بالمدارس والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف الرسمية، والعمل بشكل طبيعي دون حدوث أي تقصير في سير العملية التعليمية وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد التي تشمل ارتداء الواقيات الشخصية وتقل المسافة البينية بين الطلاب داخل الفصول عن متر على الأقل، مع استمرار عمليات التعقيم.

ويذكر أن انطلق صباح اليوم السبت، أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١، وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتوفير كافة سبل الراحة للتلاميذ

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