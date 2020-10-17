القابضة لمياه الشرب تستجيب لـ شكوى أهالى منية طوخ دلكة بالمنوفية

ردت الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي، على شكوى السيدة مها عازر بشان عدم وجود صرف صحي بالقرية ومعاناة الأهالي.





وأفادت الشركة ، بانه تم التواصل مع الشاكي وعمل المعاينة علي الطبيعية ، وتبين أن منزل السيدة مها عازر المتقدمة بالشكوى يبعد عن شبكة الصرف 300 متر، و منسوب المنزل والمنطقة منخفض عن شبكة الصرف مما يعوق توصيل المنزل علي الشبكة بالوضع الحالي ويلزم رفع منسوب شبكة الصرف الخاصه بالمنزل والشارع الموجود به حتي يتم توصيله على الشبكة الحالية .





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