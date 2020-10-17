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بين الناس

القابضة لمياه الشرب تستجيب لـ شكوى أهالى منية طوخ دلكة بالمنوفية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:44 م
صدى البلد
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سيد أحمد- وسام مختار
ردت الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي، على شكوى السيدة مها عازر بشان عدم وجود صرف صحي بالقرية ومعاناة الأهالي.

وأفادت الشركة ، بانه تم التواصل مع الشاكي وعمل المعاينة علي الطبيعية ، وتبين أن منزل السيدة مها عازر المتقدمة بالشكوى يبعد عن شبكة الصرف 300 متر، ومنسوب المنزل والمنطقة منخفض عن شبكة الصرف مما يعوق توصيل المنزل علي الشبكة بالوضع الحالي ويلزم رفع منسوب شبكة الصرف الخاصه بالمنزل والشارع الموجود به حتي يتم توصيله على الشبكة الحالية .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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