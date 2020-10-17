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سيارات

احذر من تلف إطارات السيارات.. تهدد حياتك

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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أماني نوار
تعتبر الإطارات أهم الأجزاء اللازمة لعملية سير السيارة، كما أنها من أهم وسائل الأمان التي تحافظ على سلامة وأمان السيارة 

وكشف أحد خبراء السيارات على الاهمية البالغة للإطارات في تحقيق السلامة أثناء القيادة ، وأكد أنه في حال تعرضها للأضرار ،حيث أنها تؤثر على السلب على عمليات  الفرامل وتسارع السيارة، وتجاوز المنعطفات، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الوقود 

كما أكد الأهمية البالغة لانظمة مراقبة ضغط الهواء في الإطارات ، حيث أنها تساعد السائقين على معرفة تعرض الإطارات للإضرار لسرعة معالجتها .
 
وفي نفس الوقت يجب عدم الاعتماد الكلى على هذه الانظمة ، حيث يجب القيام بالفحص المنتظم للإطارات ، والتأكد من ضغط الهواء فيها في المراكز المتخصصة .

كما أنه في حال دخول أجسام غريبة كالمسامير داخل الإطارات فإنها قد تسبب مشاكل خطيرة ،حيث أنه مع وجود قوي الطرد المركزي الكبيرة الناتجة عن السرعات المرتفعة .

وشدد الخبراء على ضرورة مراقبة ، كمية وضغط الهواء في الإطارات لتجنب اختلال توازن السيارة ، أما في حالة ملاحظة أي تغير بها مثل تعرضها للتأكل أو التشقق أو تغير لونها، القيام باستبدالها على الفور.

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