نسألكم الدعاء.. أمير كرارة ينعى والدة الشهيد أحمد المنسي

نشر الفنان أمير كرارة ، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أخبر فيها متابعيه بوفاة والدة الشهيد العقيد أحمد منسي، مطالبًا جمهوره بالدعاء لها.





وكتب، أمير كرارة، في تغريدته على تويتر، قائلا: « توفيت الى رحمة الله والدة الشهيد عقيد احمد منسي .. نسألكم الدعاء»، وتفاعل جمهوره ومتابعيه الإعجابات والتعليقات، بالدعاء للمتوفاة.





كان الفنان أمير كرارة، جسد دور الشهيد العقيد أحمد منسي، ضمن أحداث مسلسل «الأختيار» بجزءه الأول الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.



