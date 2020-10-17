بداية من الغد.. السعودية تتخذ إجراء عاجلا لحماية زوار المسجد النبوي









أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، عن جاهزية عدة فرق طبية وتوعوية للبدء في استقبال الزوار والمصلين بالمسجد النبوي ابتداءً من يوم غدٍ (الأحد)، بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وهيئة الهلال الأحمر السعودي.





وتضم الفرق الطبية أكثر من ٤٠فردا من الجنسين، تم تدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع المصلين والزائرين المتوقع دخولهم الروضة الشريفة، حيث دعتهم المديرية لتأجيل أدائهم لتلك السنن في حال شعورهم بأعراض الارتفاع في درجة الحرارة.





من جهته، بين المتحدث الإعلامي بصحة المنطقة مؤيد أبوعنق أن المصابين بأمراض السكري غير المنضبط، وارتفاع ضغط الدم، وتليف الكبد، وقصور عضلة القلب، وأمراض الشرايين التاجية والصدر المزمنة، ونقص المناعة، والسمنة المفرطة، والحوامل، مدعوون لتأجيل أداء الصلاة وزيارة الروضة.



