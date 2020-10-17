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أخبار العالم

بداية من الغد.. السعودية تتخذ إجراء عاجلا لحماية زوار المسجد النبوي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:39 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل


أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، عن جاهزية عدة فرق طبية وتوعوية للبدء في استقبال الزوار والمصلين بالمسجد النبوي ابتداءً من يوم غدٍ (الأحد)، بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وهيئة الهلال الأحمر السعودي.

وتضم الفرق الطبية أكثر من ٤٠فردا من الجنسين، تم تدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع المصلين والزائرين المتوقع دخولهم الروضة الشريفة، حيث دعتهم المديرية لتأجيل أدائهم لتلك السنن في حال شعورهم بأعراض الارتفاع في درجة الحرارة.

من جهته، بين المتحدث الإعلامي بصحة المنطقة مؤيد أبوعنق أن المصابين بأمراض السكري غير المنضبط، وارتفاع ضغط الدم، وتليف الكبد، وقصور عضلة القلب، وأمراض الشرايين التاجية والصدر المزمنة، ونقص المناعة، والسمنة المفرطة، والحوامل، مدعوون لتأجيل أداء الصلاة وزيارة الروضة.

كما نوّه أبوعنق بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية كالتباعد بين المصلين ولبس الكمامة وإحضار سجادة لكل مصل والتعقيم المستمر للأيدي، مشيرًا إلى وجود الكثير من نقاط الفرز في البوابات التي تم تحديدها لاستقبال الزوار والمصلين.
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