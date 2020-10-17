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رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لـ رمضان صبحى عبر إنستجرام

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:46 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد بدران

نشر اللاعب رمضان صبحي، نجم النادي الأهلي السابق، ونادي بيراميدز الحالي، صورة جديدة له من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر رمضان في احدي الاماكن العامة مرتديًا تيشيرت باللون الأسود، في احدث ظهور له علي السوشيال ميديا.

وكان رمضان صبحي انتقل إلى بيراميدز بعد أن رفض التوقيع للنادي الأهلي عقب انتهاء فترة إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزي ليتسبب في صدمة لفريقه.

وظهر رمضان صبحي لأول مرة بقميص بيراميدز في تدريبات الفريق 19 سبتمبر الماضي، بعدما أعلن النادي تعاقده معه لمدة ٥ سنوات مقبلة بداية من الموسم الجديد.

وبدأ رمضان صبحي تدريباته مع الفريق للحفاظ على لياقته البدنية والإعداد للمشاركة بقميص بيراميدز في الموسم الجديد، الذي من المنتظر أن ينطلق نهاية شهر نوفمبر المقبل.

شاهد.. أحدث ظهور لـ رمضان صبحى عبر إنستجرام
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