ريال مدريد يعلن تشكيلته لمواجهة قادش بالدوري الإسباني

أعلن مدرب ريال مدريد عن تشكية الفريق الرسمية التي ستواجه نظيره قادش، في الجولة السادسة من الليجا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب " ألفريدو دي ستيفانو ".
وجاءت التشكيلة كالأتي:
كورتوا
مارسيلو - راموس - فاران - ناتشو
كروس - مودريتش
إيسكو
فينيسيوس - بنزيما - فاسكيز
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط من 4 مباريات خاضها فى مسابقة الليجا، بينما يتواجد قادش في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.
الملكي بطل الدوري الموسم الماضي يعود إلى الصدارة من جديد، ويأمل بأن يستمر نحو حملة الدفاع عن لقبه بنجاح وسيكافح من أجل تحقيق الانتصار على أرضه في هذا اللقاء، لمواصلة الانتصارات وتحصين نفسه أكثر والانفراد بالصدارة.