ريال مدريد يعلن تشكيلته لمواجهة قادش بالدوري الإسباني

أعلن مدرب ريال مدريد عن تشكية الفريق الرسمية التي ستواجه نظيره قادش، في الجولة السادسة من الليجا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب " ألفريدو دي ستيفانو ".





وجاءت التشكيلة كالأتي:





كورتوا





مارسيلو - راموس - فاران - ناتشو





كروس - مودريتش





إيسكو





فينيسيوس - بنزيما - فاسكيز



