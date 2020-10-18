وزير التعليم: ترقبوا إطلاق قناة مدرستنا الجديدة.. اليوم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تنطلق اليوم الاحد 18 اكتوبر 2020 ، قناة مدرستنا التعليمية الجديدة.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن قناة مدرستنا ستقوم بتغطية حصص ومناهج الصفوف من 4 ابتدائي حتى الاعدادية .













وأعلن وزير التربية والتعليم ، أنه يمكن لمن يهمه الامر متابعة قناة مدرستنا على تردد 12303 الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500.





وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن الحصة الواحدة على قناة مدرستنا مدتها نصف ساعة ، مشيرًا إلى أنها ستكون حصص جيدة جدا ، وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه القناة ستعمل على مدار الـ 24 ساعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا ، ومن 1:30 ظهرا حتى المساء سيكون هناك اعادات.

وقال وزير التربية والتعليم ، أن الجدول الخاص بحصص قناة مدرستنا سيتم نشره اولا بأول على منصة التعليم المصري الجديدة ، مؤكدًا أن هذه القناة ستقدم تعليما بجودة مختلفة و بطريقة مختلفة ستنال رضا الجميع.

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه تم تقديم النشيد الوطني المصري بطريقة فنية جديدة ليذاع على قناة مدرستنا في الفواصل .





وذكر وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم اطلاق قنوات للتعليم الثانوي العام وقنوات للتعليم الفني يوم 1 نوفمبر 2020





وكان قد كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن العديد من القرارات والضوابط المهمة التي يتم على أساسها إدارة العام الدراسي الجديد 2020 /2021.





حيث أكد وزير التربية والتعليم: أن العام الدراسي الجديد استثنائي بسبب جائحة كورونا، ولذا حاولنا ان نتخذ كافة الإجراءات التي تضمن تقديم خدمة تعليمية ممتازة بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بحماية الطلاب والمعلمين.





وقال وزير التربية والتعليم في بيان مصور له منذ قليل ، إنه بالنسبة لكيفية نزول الطلاب للفصول، فقد تم إعداد جدول تبادلي يحقق التباعد اللازم بين الطلاب .





إجراءات احترازية لمكافحة كورونا

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن عملية تقليل أيام الدراسة في المدارس هي مجرد خطة للتعامل في ظل أزمة فيروس كورونا وليس له علاقة بالتطوير.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن كل مدير مدرسة من حقه ان يحضر الطلاب أكبر عدد ممكن من الأيام ، وفقا للكثافة الموجودة في مدرسته .





وقال وزير التربية والتعليم: كل مدرسة من الـ 60 ألف مدرسة أعدت جدولًا يمكن الحصول عليه من المدرسة، وهو جدول للحضور في هذه المدرسة وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.





وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن هناك تعليمات للطلاب لحمايته من فيروس كورونا ، أبرزها غسل اليدين باستمرار ، وتجنب وضع اليدين عن الوجه ، وتغطية الوجه عند السعال او العطس ،والتواصل مع المعلم عند الشعور بأي أعراض .





وقال وزير التربية والتعليم ان هناك نصائح لأولياء الأمور لحماية الطلاب من فيروس كورونا ، وهي تشجيع الطلاب على الرياضة والنظافة ، واختيار الاكل الصحي ، وتجنب ارسالهم للمدرسة إذا ثبت ارتفاع درجة حرارتهم أو أي أعراض اشتباه.





وأضاف وزير التربية والتعليم أن هناك نصائح اخرى لمديري المدارس والمعلمين والاداريين ، تتمثل في : تهوية الفصول جيدا ، وتعقيم ادوات الطلاب ، وتنظيف المدرسة يوميا ، والحفاظ على المسافات الامنة ، وقياس درجات الحرارة خاصة بعد ان تم توزيع 3 كواشف حرارية لكل مدرسة من الـ60 ألف مدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد.





وأعلن وزير التربية والتعليم أنه سيكون هناك غرف عزل في كل المدارس ، وسيتم تذكرة الطلاب دائما بالاجراءات الاحترازية عن طريق الملصقات الموجودة في المدارس وعن طريق الحديث المباشر والحصص الارشادية.





وقال وزير التربية والتعليم ، لقد تم وضع ضوابط محددة لغلق المنشآت التعليمية التي تظهر فيها حالات كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة ، سواء غلق فصل او أكثر او مدرسة بالكامل او محافظة بالكامل .





وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة وضعت خطة لاستكمال العام الدراسي للطلاب اثناء وجودهم في المدارس تحسبا لأي ظروف طارئة بشأن فيروس كورونا المستجد ، مشيرًا إلى أن تلاميذ الصفوف من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائي سيكون التواصل فيها مع المعلم هو السبيل الأوحد لاستمرار العملية التعليمية لأنه لا يمكن الاعتماد الا على التواصل المباشر في هذه المرحلة العمرية ولهذا سيحضر هؤلاء الطلاب عدد أكبر من الايام في المدارس دونا عن باقي زملائهم.





تفعيل القنوات التعليمية

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المصدر الرئيسي للتعلم من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي ، سيكون عبر قنوات تعليمية اولها سيتم تفعليها يوم الاحد 18 اكتوبر.





وأضاف وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية ، فجميع طلاب هذه المرحلة سيكون معهم تابلت في العام الدراسي الجديد ، لافتًا إلى أن أجهزة تابلت اولى ثانوي جاهزة في جميع المديريات التعليمية لتسليمها للطلاب فورا ماعدا محافظات جنوب وشمال سيناء واسوان فهذه المحافظات سيصلها التابلت قبل نهاية الأسبوع الجاري.





إطلاق منصة إلكترونية جديدة بإسم "منصة التعليم المصري"

كما أ علن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم يوم غدٍ الاحد 18 اكتوبر 2020 ، اطلاق منصة إلكترونية جديدة اسمها "منصة التعليم المصري" .





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وقال وزير التربية والتعليم في بيان مصور له منذ قليل : هذه المنصة الجديدة موجهة لثلاث مجموعات هي : الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.





وأضاف وزير التربية والتعليم : هذه المنصة ستطلب اسم المستخدم للتحاور معه ، وستقدم دليلا للطالب وولي الأمر والمعلم في هذا العام الدراسي الاستثنائي





وأكد أن هذا الموقع سيساعد الطالب للوصول من مكان واحد إلى القنوات التعليمية و جدول الحصص و المكتبة الالكترونية ، و منصة ادمودو ، ومنصة البث المباشر ، ومنصة اسأل المعلم ، ومنصة الدروس الالكترونية و منصة الكتب الالكترونية ، والإرشادات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.





كول سنتر لتلقي شكاوى واستفسارات الطلاب وأولياء الأمور عبر واتساب

وعلى جانب آخر .. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة شكلت "كول سنتر" لتلقي الشكاوى الخاصة بـالعام الدراسي الجديد.





وقال وزير التربية والتعليم: يمكن لمن يريد تقديم أي شكوى او طلب او استفسار لوزارة التربية والتعليم الاتصال عبر الواتساب على رقم 01148970610 من 9 صباحا حتى 5 مساء.





وأضاف قائلا : أتمنى من الطلاب وأولياء الأمور أن يرسلوا اي استفسارات او شكاوى على هذا الرقم الذي يعمل عليه جيش من الموظفين في وزارة التربية والتعليم في تخصصات مختلفة.





تفعيل 3 قنوات تعليمية جديدة اولها قناة مدرستنا

كما أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة ستطلق 3 قنوات تعليمية جديدة خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021.





وقال وزير التربية والتعليم ، إن أول قناة اسمها مدرستنا ، لتغطية الصفوف من 4 ابتدائي حتى الاعدادية .





وأوضح وزير التربية والتعليم ، ان قناة مدرستنا سوف تبدأ عملها صباح يوم غد الاحد 18 أكتوبر 2020، على تردد 12303 الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500.





وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن الحصة الواحدة على قناة مدرستنا مدتها نصف ساعة ، مشيرًا إلى أنها ستكون حصص جيدة جدا ، وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه القناة ستعمل على مدار الـ 24 ساعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا ، ومن 1:30 ظهرا حتى المساء سيكون هناك إعادات.





وقال وزير التربية والتعليم، إن الجدول الخاص بحصص قناة مدرستنا سيتم نشره اولا بأول على منصة التعليم المصري الجديدة ، مؤكدًا أن هذه القناة ستقدم تعليما بجودة مختلفة و بطريقة مختلفة ستنال رضا الجميع.





وأعلن وزير التربية والتعليم أنه تم تقديم النشيد الوطني المصري بطريقة فنية جديدة ليذاع على قناة مدرستنا في الفواصل .





وزير التعليم يهادي طلاب المدارس بمفاجئة مجانية من شركة مايكروسوفت

كما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان الوزارة نجحت في الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على إتاحة بريد إلكتروني موحد لكل الطلاب البالغ عددهم 20 مليون طالب ، ليتاح للطلاب بالدخول بنفس هذا البريد الإلكتروني ونفس كلمة السر على كل المنصات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم .





وقال وزير التربية والتعليم : سنمنح برامج Microsoft office مجانا لـ 20 مليون طالب ، حتى يتعلم جميع طلاب المدارس كيفية استخدام هذه الادوات والاستفادة منها في الدراسة وسوق العمل.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لن يكون مطلوبا من كل طالب إل الرقم القومي وكود الطالب على بوابة انشاء البريد الالكتروني للطلبة والمعلمين ، للتحقق من وجود الطالب في سجلات الوزارة ، ثم سيتم طلب رقم الموبايل ويتم انشاء الحساب الذي لابد ان يحتفظ به الطالب لاستخدام برامج مايكروسوفت اوفيس المجانية في كل الواجبات والمشروعات البحثية المطلوبة على مدار العام الدراسي.

اطلاق منصة المناهج الرقمية للمرحلة الثانوية وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عن اطلاق منصة المناهج الرقمية للمرحلة الثانوية ، مشيرًا إلى أنها موجودة حاليا على بنك المعرفة المصري ويمكن الوصول إليها من خلال الضغط على http://lms.ekb.eg

وقال وزير التربية والتعليم أن هذه المنصة عليها مصادر تعلم رقمية كبيرة جدا لطلاب المرحلة الثانوية ، مشيرًا إلى أن المواد الرقمية الخاصة بالصف الثالث الثانوي حاليا يتم تحميلها على المنصة ، بعد أن تمت مراجعتها من مركز تطوير المناهج باللغة العربية والانجليزية وستضاف باللغة الفرنسية أيضا.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يمكن الوصول لهذه المنصة من أجهزة التابلت أو من أي اجهزة أخرى مثل الموبايل او اللاب توب .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى ان طلاب المرحلة الثانوية لديهم اسم وكلمة مرور لمنصة إدارة التعلم .

وقال : ادعو الطلاب الى الاهتمام بتصفح هذه المنصة التي تهدف إلى جعل الطالب يفهم المعلومة بدلا من ان يحفظها .

تطبيق أنواع مختلفة من التقييم على طلاب المدارس هذا العام ومن ناحية أخرى .. أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن العام الدراسي الجديد سيشهد تطبيق أنواع مختلفة من تقييم الطلاب .

حيث أوضح وزير التربية والتعليم ، أن هناك نظام التقييم المستمر مثل ما يحدث لتلاميذ نظام التعليم الجديد من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي ، وهناك التقييم بالمشروعات في سنوات النقل ، أو التقييم التقليدي بالامتحانات العادية ، او التقييم بمنصة الامتحانات الالكترونية التي نضجت كثيرا مؤخرا واصبحت قادرة على امتحان مليون و 800 ألف طالب.



