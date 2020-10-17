لاعبو البنك الأهلي يحتكرون مراكز متقدمة ببطولة الجمهورية للكاراتيه

احتكر لاعبو البنك الأهلي مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية ضمن منافسات تحت 18 سنة والتي أقيمت في نادي طلائع الجيش.
ففي منافسات كاتا جماعي شباب، فاز البنك الأهلي بالصدارة متفوقا على مركز شباب ناصر (الشرقية).
وفي منافسات كاتا فردي، جاءت الذهبية من نصيب كريم وليد صلاح الدين لاعب الصيد متفوقا على ثنائي البنك الأهلي اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث وهما سيف الدين صبحي، ويوسف الغنيمي.
وعلى صعيد الشابات، ففي منافسات كاتا فردي، انتزعت شروق الحناوي لاعبة نادي الجمهورية بالمنوفية الذهبية متفوقة على ملك محفوظ لاعبة طلائع الجيش، وهنا سامح لاعبة حدائق الأهرام الفائزتين بالفضية والبرونزية.
وفي منافسات كاتا جماعي، حققت لاعبات البنك الاهلي القمة متفوقات على لاعبات الأهلي والطالبية على الترتيب.