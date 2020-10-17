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رياضة

لاعبو البنك الأهلي يحتكرون مراكز متقدمة ببطولة الجمهورية للكاراتيه

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:24 م
صدى البلد
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محمد سمير
احتكر لاعبو البنك الأهلي مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية ضمن منافسات تحت 18 سنة والتي أقيمت في نادي طلائع الجيش.

ففي منافسات كاتا جماعي شباب، فاز البنك الأهلي بالصدارة متفوقا على مركز شباب ناصر (الشرقية).

وفي منافسات كاتا فردي، جاءت الذهبية من نصيب كريم وليد صلاح الدين لاعب الصيد متفوقا على ثنائي البنك الأهلي اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث وهما سيف الدين صبحي، ويوسف الغنيمي.

وعلى صعيد الشابات، ففي منافسات كاتا فردي، انتزعت شروق الحناوي لاعبة نادي الجمهورية بالمنوفية الذهبية متفوقة على ملك محفوظ لاعبة طلائع الجيش، وهنا سامح لاعبة حدائق الأهرام الفائزتين بالفضية والبرونزية.

وفي منافسات كاتا جماعي، حققت لاعبات البنك الاهلي القمة متفوقات على لاعبات الأهلي والطالبية على الترتيب.

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