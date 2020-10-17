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أخبار البلد

القومى للمرأة ينعى والدة الشهيد أحمد المنسى

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:05 م
الشهيد أحمد المنسى
الشهيد أحمد المنسى مع والدته
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أمل مجدى
نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي و جميع أعضائه وعضواته ببالغ الحزن والآسي السيدة سناء محمد رضا والدة الشهيد البطل أحمد المنسى. 

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن حزنها الشديد لفقدان ام مصرية تجسد معانى الصبر والتضحية. 
ويتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التعازى لأسرة وأصدقاء الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان 
وانا لله وانا اليه راجعون .

وكانت السيدة سناء محمد رضا، والدة الشهيد البطل أحمد صابر منسى، الذى استشهد فى 7 يوليو 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث فى سيناء،قد توفيت اليوم بعد تعرضها لأزمة صحية ونقلها لأحد مستشفيات التجمع الخامس.

جدير بالذكر أن والدة الشهيد منسى تم دفنها بمقابر العائلة فى الروبيكى بالعاشر من رمضان بجوار ابنها الشهيد بعد صلاة المغرب.

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