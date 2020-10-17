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اقتصاد

خبيرة: دعم جوجل للشركات الصغيرة لتخفيف آثار كورونا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:50 م
المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة
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قسم الاقتصاد
قالت الدكتورة هند مرسي، استاذة الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن اعلان شركة جوجل العالمية في مصر، منح تسهيل إئتماني بـ5000 دولار للشركات الصغيرة؛ يعد خطوة لمساعدتها في حل أزمة التمويل لديها خصوصا بعد جائحة كورونا التي اثرت علي الكيانات الاقتصادية الدولية.

أضافت في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن فاعلية القرض تتوفر علي شروطه وفائدته للشركات المستفيدة منه، هو ما ينبغي أن تكون اسعار الفائدة المرتبطة بتلك القروض ميسرة وضمان توافر السيولة الكافية لتلك الشركات لمساعدتها علي العمل والانتاج والتوسع.

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كما أشادت " مرسي" بالتدريب المقدم من "جوجل" للشركات الصغيرة و المتوسطة في المجال الرقمي لانه في رأيها سيحل مشكلة الإداره لان تدريبهم سيجعلهم أكثر وعيا وحرافيه ويساعدهم على التطوير.

ولفتت "مرسي" إلى أن هذا القرار يعتبر دعما لمصر حتى إذا لم تتحمل الموازنة العامة التسديد ولكن في النهاية دعم ابناء الدوله يعتبر دعما لها فالدولة ما هي إلا مجموع سكانها.

واعلن هشام الناظر ، مدير عام شركة جوجل مصر ، عن اعتزام  الشركة منح  قروض تبدا من 200 دولار إلي 5 آلاف دولار لدعم الشركات الصغيرة في مصر خلال ال 12 شهرا المقبلة بالتعاون مع مؤسسة kiva العالمية.

وقال إن جوجل خصصت قروضا بقيمة مليوني دولار لمساعدة آلاف الشركات محليا ضمن خطتها لتسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي في اسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد جائحة فيروس كورونا.

واكد ان الشركة المقترضة ملتزمة برد المبلغ الي جوجل خلال مدة أقصاها عامين وتحدد قيمة القرض بناء علي تقييم الشركة  
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