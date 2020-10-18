جوجل تدعم الشركات الصغيرة لمواجهة تداعيات كورونا.. مبادرة لمنح قروض بقيمة 5 آلاف دولار خبراء: شروط التسهيل الائتماني ضرورة للنجاح.. وفرصة كبيرة لمواكبة العصر

جوجل تمنح قروضا للشركات الصغيرة.. وخبير: فرصة كبيرة لمواكبة العصر

خبيرة: دعم جوجل للشركات الصغيرة لتخفيف آثار كورونا



وقالت الدكتورة هند مرسي، استاذة الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن اعلان شركة جوجل العالمية في مصر، منح تسهيل إئتماني بـ5000 دولار للشركات الصغيرة؛ يعد خطوة لمساعدتها في حل أزمة التمويل لديها خصوصا بعد جائحة كورونا التي اثرت علي الكيانات الاقتصادية الدولية.



وأضافت لـ"صدي البلد" أن فاعلية القرض تتوفر علي شروطه وفائدته للشركات المستفيدة منه، هو ما ينبغي أن تكون اسعار الفائدة المرتبطة بتلك القروض ميسرة وضمان توافر السيولة الكافية لتلك الشركات لمساعدتها علي العمل والانتاج والتوسع.





كما أشادت هند مرسي" بالتدريب المقدم من "جوجل" للشركات الصغيرة و المتوسطة في المجال الرقمي لانه في رأيها سيحل مشكلة الإداره لان تدريبهم سيجعلهم أكثر وعيا وحرافيه ويساعدهم على التطوير.



ولفتت هند مرسي إلى أن هذا القرار يعتبر دعما لمصر حتى إذا لم تتحمل الموازنة العامة التسديد ولكن في النهاية دعم ابناء الدوله يعتبر دعما لها فالدولة ما هي إلا مجموع سكانها.



واعلن هشام الناظر ، مدير عام شركة جوجل مصر ، عن اعتزام الشركة منح قروض تبدا من 200 دولار إلي 5 آلاف دولار لدعم الشركات الصغيرة في مصر خلال ال 12 شهرا المقبلة بالتعاون مع مؤسسة kiva العالمية.



وقال إن جوجل خصصت قروضا بقيمة مليوني دولار لمساعدة آلاف الشركات محليا ضمن خطتها لتسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي في اسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد جائحة فيروس كورونا.



واكد ان الشركة المقترضة ملتزمة برد المبلغ الي جوجل خلال مدة أقصاها عامين وتحدد قيمة القرض بناء علي تقييم الشركة.

أشاد خبراء الاقتصاد بإعلان شركة جوجل مصر، عن اعتزامها تقديم قروضا بقيمة 5 آلاف دولار لدعم الشركات الصغيرة في مصر خلال الــ 12 شهرا المقبلة ، بغرض تسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي لتلك الكيانات الاقتصادية الصاعدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.وأعرب الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي و رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصاديه ،عن حماسه الشديد للفكرة و تمنى زيادة الاعداد المدربه و أن تأخذ الشركات والمؤسسات الكبرى نفس النهج لتدريب الافراد وتطوير الشركات الصغيرة لبناء شركات كبيرة وعملاقة.وقال " عبده" إن أي مساعدة في المجال الرقمي في الفترة الحالية مقبوله ومرحب بها خاصة أننا بحاجه إلى هذا المجال، حيث إن العالم الفترة المقبله سيتحول إلى الحديث عن الاقتصاد الرقمي والرقمنه، فهناك الكثير من الأعمال سوف تلغى من حياتنا الفترة القادمة بظهور وتفوق المجال الرقمي فهي فرصة كبيرة لمواكبة العصر والتوسع في هذا المجال.ولفت إلى تجربه في عصر "بطرس غالي"حيث كانت تخصم النفقات في مجال التطوير والابحاث R&D من ضرائب الشركة فكان الاجتهاد في هذا المجال يزداد ونحن بحاجة إلى ذلك في الوقت الحالي ليكون لنا لنا مكان في المستقبل.