القابضة للتأمين: قناة الجزيرة الإرهابية استغلت اعتراض العاملين على بنود اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال.. فيديو

هاجم أحمد خطاب، ممثل اتحاد العمال في إدارة القابضة للتأمين، قناة الجزيرة الإرهابية بسبب استغلالها رفض العاملين بالتأمين بنود اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال.

وقال أحمد خطاب: "اللى بتعمله الجزيرة كلام فاضي احنا ضدها ومع بلدنا ومع الرئيس اللى مع العمال ديما ويرجع لهم حقوقهم".

وأوضح خطاب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن جميع البنود في اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال تضر بالعاملين بـ"القابضة للتأمين".

وكشف ممثل اتحاد العمال في إدارة القابضة للتأمين، أن اللائحة الموحدة تتعامل مع العاملين بـ القابضة للتأمين كأنهم عمال بمصانع"، معقبا:" احنا مجموعة غير مصرفية".

وكشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال،فى وقت سابق عن أن القاصي والداني متفق على أن إحدى المشاكل الكبيرة في قطاع الاعمال هى التجارة وعدم الاستغلال الأمثل للموارد البشرية.





وأضاف توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الأحد، أننا نعمل على اعادة الهيكلة ووجدنا تباينا شديدا بين الشركات وبعضها وهناك لوائح قديمة وثغرات كبيرة، متابعا أننا نعمل في الوزارة على مراجعة اللوائح وبالفعل بدأنا فيما يخص الموارد البشرية.





وفي السياق نفسه نفى الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ما يتردد بشأن إلغاء الأجر المتغير و بدل الانتقال للعاملين وفًقا للائحة الموارد البشرية الموحدة بقطاع الأعمال العام والذي تمت إتاحته للشركات التابعة ونقابات العاملين بها لاستطلاع ملاحظاتهم.



