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حوادث

حبس عاطل انتحل صفة طبيب لسرقة المتعلقات بمستشفى في مصر الجديدة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:02 ص
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة طبيب والتسلل إلى داخل مستشفى بمصر الجديدة وسرقة المتعلقات بداخل المستشفى.

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.

وابتكر عاطل وسيلة جديدة لسرقة المتعلقات من داخل مستشفى بمصر الجديدة ، حيث ارتدى زى طبيب وتسلل إلى داخل المستشفى، إلا أن العاملين قد كشفوا آمره وأبلغوا الشرطة التي ألقت القبض عليه.

وتبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من إحدى المستشفيات بتواجد أحد الأشخاص منتحلًا صفة طبيب داخل المستشفى .

وبالانتقال والفحص تبين تواجد أحد الأشخاص " غير معلوم لدى المستشفى" مرتديًا زى طبيب ، وأمكن ضبطه وتبين أنه (حاصل على ليسانس آداب ، ومقيم الجيزة) وعثر بحوزته على كارنيه طبيب بشرى باسم أحد الأِشخاص "منتهى فى 2017م" - سماعة طبية - جهاز قياس حرارة - 2 مفك.

وبمواجهته ، أقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة انتحال صفة طبيب لتسهيل دخوله المستشفى "محل الضبط" بقصد الشروع فى سرقة أيه متعلقات بداخل المستشفى باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وأضاف بعثوره على الكارنيه المضبوط بحوزته بالطريق العام ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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