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رياضة

خبير تحكيمي: الحكم أصر على احتساب ركلة جزاء للوداد رغم رفض الـ فار.. فيديو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:00 ص
موسيماني
موسيماني
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حسن العمدة
قال رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي، إن الحكم الزامبي جاني ساكوزي، أدار مباراة الأهلي والوداد المغربي بشكل جيد.

وأضاف رضا البلتاجي، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة صدى البلد:« ضربة جزاء الوداد غير صحيحة، والفار كان قراره مخالفا لقرار ساكوزي، وكان هذا واضحًا في الإعادة  لكن الحكم كان مصرا على القرار".

وتابع: "ركلة جزاء الأهلي صحيحة، لهذا فإن مدافع الوداد لم يعترض رغم اعتراض زملائه بالفريق، ولهذا فلم يكن هناك داعيًا أن يلجأ الحكم للفار ليتأكد من صحة قراره".

وتقام مباراة الإياب في العاصمة المصرية، القاهرة، يوم 23 أكتوبر الجاري، ويحتاج الأهلي فيها للفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الهزيمة بهدف نظيف.

وانتهت أحداث المباراة بين الأهلي والوداد المغربي بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد محمد الخامس، ضمن منافاسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.


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