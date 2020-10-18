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رياضة

طارق قنديل: الأهلي قدم مباراة كبيرة.. واستحق الفوز على الوداد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:07 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدي طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي، المرافق لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالمغرب، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق، على حساب الوداد المغربي بهدفين نظيفين، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الأهلي قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز.

وأشاد قنديل بالروح العالية للفريق والمشهد المشرف الذي ظهر عليه خلال شوطي المباراة، والانضباط السلوكي لجميع اللاعبين وأفراد البعثة منذ اليوم الأول للفريق بالمغرب.

وشدد قنديل على المجهود الكبير الذي بذله محمود الخطيب في رئاسة البعثة، من قبل الوصول إلى المغرب وخلال فترة وجود الفريق في الدار البيضاء، والأجواء المثالية التي ساعدت اللاعبين والجهاز الفني على المزيد من التركيز والظهور بهذا الأداء المشرف.

وهنأ قنديل الجهاز الفني واللاعبين وزملاءه بمجلس الإدارة، وجماهير النادي في كل مكان، بهذا الفوز المستحق على الوداد المغربي، مشددًا على أن الفريق لا يزال أمامه ٩٠ دقيقة بالقاهرة، وتحتاج إلى المزيد من الجهد والتركيز من أجل حسم تذكرة التأهل للمباراة النهائية.

وأشاد قنديل في ختام حديثه بروح اللاعبين وتكاتفهم حتى البدلاء والخارجين من القائمة في مساندة زملائهم طوال اللقاء.

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