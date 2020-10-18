AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تصل لـ 100 ألف جنيه.. غرامات مالية من الهيئة الوطنية لمخالفي الصمت الانتخابي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:01 م
صدى البلد
Advertisements
جودت عيد - محمد زهير
بدأت منذ قليل في الثانية عشر ظهرا، مدة الصمت الانتخابي، التي تحظر على المرشحين القيام بأي دعاية انتخابية، وترك الناخبين يختارون برامج المرشحين الذين سيصوتون لهم. 

تضمن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب، الذي وضعته الهيئة الوطنية مع إعلان فتح باب الترشح، فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الأولى بنظاميها الفردي والقائمة، حيث تنتهي في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم 18 أكتوبر، ويحظر ممارستها بعد ذلك الموعد وتقوم الجهات التنفيذية بإزالة أي أشكال الدعاية أمام اللجان الفرعية التى ستجرى فيها عمليات التصويت حتى لا يتم التأثير على رأي الناخبين.

ووضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، عقوبة حاسمة لكل من يتهاون مع تطبيق المدة المحددة للدعاية وبدء الصمت الانتخابي. 

وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه لكل من خالف المواعيد المحددة في نص المادة (24).

وحظر قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر، الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأيه وسيلة من الوسائل.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها الحياة الخاصة والشعارات الدينية والعنف.. 12 محظورًا للدعاية في جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ

بدء تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

لليوم الثاني.. بدء تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

السيدات كلمة السر في نصف اليوم الأول لانتخابات إعادة الشيوخ بالجيزة

الوطنية للانتخابات: الدعاية للمترشح الفردي 500 ألف جنيه والقائمة 16 مليونا

الوطنية للانتخابات تكشف عن محظورات الدعاية الانتخابية للنواب

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني: مبروك لـ الأهلي الفوز على الوداد وعقبال الزمالك

شيخ الأزهر يستنكر وصف الإسلام بالإرهاب.. ويؤكد: رجوع إلى وحشية القرون الوسطى

«معظمهم مؤثرين» .. إعلامي مغربي: الرجاء سيواجه الزمالك بدون 8 لاعبين

مصنوعة من الياقوت.. سعر خرافي لـ ساعة تامر حسني

هل تقبل صلاة المرأة إذا لم تغط قدميها؟.. أمين الفتوى يجيب

عماد متعب: موسيماني مبيألفش زي فايلر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين تويوتا كورولا toyota corolla 2020 ونيسان صني 2020 nissan sunny.. صور

يحمي من مرض خطير .. 5 فوائد لتناول الشاي الأخضر يوميا

بفستان قصير.. لقاء الخميسي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام