تصل لـ 100 ألف جنيه.. غرامات مالية من الهيئة الوطنية لمخالفي الصمت الانتخابي

بدأت منذ قليل في الثانية عشر ظهرا، مدة الصمت الانتخابي، التي تحظر على المرشحين القيام بأي دعاية انتخابية، وترك الناخبين يختارون برامج المرشحين الذين سيصوتون لهم.





تضمن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب، الذي وضعته الهيئة الوطنية مع إعلان فتح باب الترشح، فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الأولى بنظاميها الفردي والقائمة، حيث تنتهي في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم 18 أكتوبر، ويحظر ممارستها بعد ذلك الموعد وتقوم الجهات التنفيذية بإزالة أي أشكال الدعاية أمام اللجان الفرعية التى ستجرى فيها عمليات التصويت حتى لا يتم التأثير على رأي الناخبين.





ووضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، عقوبة حاسمة لكل من يتهاون مع تطبيق المدة المحددة للدعاية وبدء الصمت الانتخابي.





وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه لكل من خالف المواعيد المحددة في نص المادة (24).





وحظر قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر، الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأيه وسيلة من الوسائل.