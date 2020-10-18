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برلمان

رسميا.. المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:54 م
المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ
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فريدة محمد- ماجدة بدوي- يوسف سامح
فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق  برئاسة مجلس الشيوخ، بإجمال عدد أصوات 287 صوتا.

وبلغت إجمالي عدد الأصوات ٢٩٩ صوتا، منها 12 صوتا باطلا، وفيما بلغت عدد الأصوات الصحيحة ٢٨٧ صوتا.

ولم يتقدم أي نائب آخر أمام النائب عبد الوهاب عبد الرازق.

وتنص المادة 11 من اللائحة على أنه يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

كما تنص المادة 12 من اللائحة التي يعمل بها مجلس الشيوخ –مؤقتا- على: ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وكان الفريق جلال هريدي رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، قد شكل لجنة لإدارة الانتخابات على رئاسة المجلس و تضم اللجنة سامح عاشور نقيب المحامين و النواب إبراهيم حجازي و هاني سري الدين وعرض الفريق هريدي التشكيل على النواب ووافقوا عليه.

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة، وذلك لصياغة اللائحة التنفيذية لمجلس الشيوخ، خلال 40 يومًا.
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