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رياضة

رضا عبد العال: لو أنا اللي بدرب الأهلي كنت كسبت الوداد 5

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:19 ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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مجدي سلامة
أكد رضا عبد العال مدرب نادي طنطا، أن الوداد المغربي لم يحضر إلى مباراة الأهلي التي أقيمت على ملعب محمد الخامس، مشيرًا إلى أنه كان سيفوز بأربعة أو خمسة أهداف لو كان مدربًا للأهلي.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورتس : " نادي الوداد المغربي لم يحضر المباراة والأهلي أضاع المكسب بعدة أهداف".

وتابع : " لو كنت مدربا للنادي الأهلي في مباراة اليوم كنت هفوز بأربعة أو خمسة أهداف.. حسين الشحات أضاع فرصة غريبة أمام المرمى، محمد مجدي قفشة رجل المباراة ويليه محمد هاني".

واختتم : " مباراة العودة على إستاد القاهرة ستكون سهلة بالنسبة للنادي الأهلي ويستطيع الفوز بثلاثة أهداف".

يذكر أن النادي الأهلي هزم نظيره الوداد المغربي بثنائية نظيفة على ملعب محمد الخامس ووضع قدمًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا .
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