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تعليم

بالرخام والنجف.. تجديدات داخل كلية الدراسات الإسلامية لاستقبال الطالبات.. صور

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:28 ص
بالرخام والنجف..
بالرخام والنجف.. تجديدات داخل كلية الدراسات الإسلامية
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محمد شحتة
تشهد كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالقاهرة تطورا متصاعدًا ملموسًا على كافة الأصعدة ؛التعليمية والبحثية والادارية منذ تولي الدكتورة شفيقة الشهاوي عمادة الكلية.

وفي إطار التطوير الشامل الذي تقوم به عميدة الكلي، انتهت أعمال التجديد في عدة اتجاهات كان على رأسها مدخل وبهو الكلية ؛حيث شمل التجديد الأرضيات والجدران والأسقف و تزويد الإضاءة بما يتناسب مع اتساع البهو وخصوصيته وتزويد البهو بشاشة عرض الكترونية لعرض المستجدات داخل الكلية والتعميمات الهامة .

كما شملت التجديدات: حديقة الكلية الداخلية وتحويلها إلى مساحة خضراء منتظمة صالحة للاستخدام ،مزودة بمقاعد ومناضد لراحة مستخدميها من منسوبي الكلية.

ومن بين الإنجازات المادية الملموسة التي تشهدها كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالقاهرة تشغيل ( مصعد كهربائي) وهو الثاني لتخفيف العبء عن المصعد الأول وللتيسير على منسوبي الكلية، وشملت التجديدات أيضًا جميع دورات المياه بالدور الأرضي والأول والثاني.

وكانت الكلية قد شهدت في وقت لاحق افتتاح العميدة لقاعتين مجهزتين على أعلى مستوى؛الأولى: تم تخصيصها لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مزودة بكل وسائل الراحة وبكل ما قد يحتاجه الأعضاء والثانية: قاعة العلاقات العامة المخصصة لاستقبال الجمهور الخارجي بكل فئاته ومعاونتهم بطريقة أو أخرى وكذلك طالبات الكلية .
بالرخام والنجف.. تجديدات داخل كلية الدراسات الإسلامية لاستقبال الطالبات.. صور
بالرخام والنجف.. تجديدات داخل كلية الدراسات الإسلامية لاستقبال الطالبات.. صور
بالرخام والنجف.. تجديدات داخل كلية الدراسات الإسلامية لاستقبال الطالبات.. صور
بالرخام والنجف.. تجديدات داخل كلية الدراسات الإسلامية لاستقبال الطالبات.. صور
بالرخام والنجف.. تجديدات داخل كلية الدراسات الإسلامية لاستقبال الطالبات.. صور
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