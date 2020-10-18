تباعد وكمامات.. شاهد أجواء طابور الصباح في مدارس إدارة الزاوية التعليمية





حيث انطلق اليوم أول يوم دراسي بالنسبة لـ مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنين (التي كانت إجازة أمس السبت)، ورصد موقع صدى البلد أجواء أول طابور صباح لها في العام الدراسي الجديد.





وقد حضر طابور الصباح نبيل محمود مدير عام إدارة الزاوية التعليمية، وسنا إبراهيم مدير التعليم الإعدادي بالإدارة، وعادل إبراهيم مدير المدرسة وجميع أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.





وتلاحظ في الطابور الالتزام التام بالتباعد في المسافات بين الطلاب أثناء الوقوف في الطابور، كما التزم الطلاب بارتداء الكمامة.





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وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن هناك تنسيقا كاملا بين التربية والتعليم والصحة لبدء العام الدراسي الجديد وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير التربية والتعليم: الحضور سيكون تبادليا حتى لا يكون هناك كثافات طلابية عالية في الفصول، وإن شاء الله هاتعدي على خير.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أن مديري المدارس لهم حرية اتخاذ القرار في عقد طابور الصباح من عدمه وفقا لظروف الكثافات الموجودة في كل مدرسة، وبعض المدارس قد تخصص الحصة الأولى لتوعية الطلاب بإجراءات مكافحة كورونا.

وأشار وزير الترية والتعليم أن هناك غرفة عزل في كل مدرسة فيها طلبة، وسيكون هناك إرشادات للطلاب واولياء الأمور والإداريين لكيفية التعامل إذا ظهرت حالات كورونا.

وأعلن وزير التربية والتعليم، أن القنوات التعليمية ستبدأ يوم الأحد وسنعلن عن تردد القناة التعليمية الجديدة وجدول الحصص التي ستذاع عليها، لافتًا إلى أن هذه القنوات ستكون مصدر التدريس الرئيسي خلال العام الدراسي الجديد.

وقال وزير التربية والتعليم: محضرين مادة تعليمية يمكن إيصالها للطلاب إذا حدث غلق كامل للمدارس، فكل طالب سيحصل على خدمته التعليمية سواء لديه خدمة إنترنت متوفرة أو لا.

وأضاف وزير التربية والتعليم: مستعدون لكل السيناريوهات في العام الدراسي الجديد.

وأوضح أن مجموعات التقوية والقنوات التليفزيونية التعليمية والمنصات الإلكترونية ستكون بديلا تعليميا للطلاب في حالة الإغلاق الكامل للمدارس.

وقال وزير التربية والتعليم: "مفيش طالب في المرحلة الثانوية مش هايبقى عنده تابلت ، وطلاب اولى ثانوي سيتسلموا التابلت خلال الاسبوع الاول من العام الدراسي الجديد".

كما حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الرد على أولى الشائعات التي تم ترديدها بشأن العام الدراسي الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي .

ونفى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة كل ما تم تداوله على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بشان إ لغاء امتحانات سنوات النقل في العام الدراسي الجديد.

وقال وزير التربية والتعليم: لا صحة لهذا الخبر نهائيًا، وأرجو زيارة صفحتي الوحيدة أو صفحة وزارة التربية والتعليم قبل التساؤل عن صحة أي خبر.

وعبر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن استيائه من هذا الخبر المتداول، قائلا: "تبدأ كل ألوان الإشاعات حتى قبل بدء الدراسة".

جدير بالذكر أن تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد تتمثل فيما يلي : - تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 و تنتهي الدراسة يوم الخميس 24 يونيو 2021 - يبدأ الفصل الدراسي الأول من السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا) - تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا). - يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا). - تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021 - تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021 - تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

التزمت اليوم مدارس إدارة الزاوية التعليمية بمحافظة القاهرة، بكل الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من وزارتي التربية والتعليم والصحة، لمنع انتشار فيروس كورونا.