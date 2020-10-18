السفيرة الأمريكية بالكويت: القوات البرية الكويتية تعاقدت على شراء 218 دبابة (M1A2)

كشفت السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكي عن تعاقد القوات البرية الكويتية على شراء 218 دبابة (M1A2) من واشنطن، مؤكدة في الوقت نفسه سعي الولايات المتحدة لتزويد الكويت بأحدث الأسلحة.





ووصفت رومانوسكي - في تصريح صحفي اليوم /الأحد/ - العلاقات الأمنية بين واشنطن والكويت بـ"المهمة للغاية"، مؤكدة أن البلدين يعملان معا لمكافحة الإرهاب وردع العدوان الخارجي، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني، وتمويل الإرهاب، والتهديدات الإيرانية، وغير ذلك من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.



