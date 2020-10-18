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أخبار العالم

السفيرة الأمريكية بالكويت: القوات البرية الكويتية تعاقدت على شراء 218 دبابة (M1A2)

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:50 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشفت السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكي عن تعاقد القوات البرية الكويتية على شراء 218 دبابة (M1A2) من واشنطن، مؤكدة في الوقت نفسه سعي الولايات المتحدة لتزويد الكويت بأحدث الأسلحة.

ووصفت رومانوسكي - في تصريح صحفي اليوم /الأحد/ - العلاقات الأمنية بين واشنطن والكويت بـ"المهمة للغاية"، مؤكدة أن البلدين يعملان معا لمكافحة الإرهاب وردع العدوان الخارجي، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني، وتمويل الإرهاب، والتهديدات الإيرانية، وغير ذلك من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وشددت على التزام الولايات المتحدة بأمن الكويت، والعمل سويا لضمان جاهزية قواتها المسلحة بشكل فعال للدفاع عن أراضيه؛ حيث تعمل واشنطن على توسيع نطاق التدريب الاحترافي الأمريكي، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه تم خلال العام الماضي، طرح أول طائرة (F/ A 18 Super Hornet) صنعت خصيصا للقوات الجوية الكويتية.
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