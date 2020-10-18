AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التعليم العالي: وضعنا خطة محكمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الجامعات.. فيديو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:13 ص
دكتور اسامة عبد الغفار
دكتور اسامة عبد الغفار
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور أسامة عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم البحث العلمي والأمين العام لمجلس المستشفيات الجامعية، إن هناك خطة اتخذها المجلس الأعلى للجامعات سواء على مستوى نظم التعلم أو على مستوى الإجراءات الاحترازية لدخول الجامعات.

وأضاف الدكتور أسامة عبد الغفار، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج، 8 الصبح، المذاع على فضائية ى ام سى، أنه سواء الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو حتى الأهالى الذين يرسلون أبناءهم الجامعات للتعليم، يضعون على عاتق الجامعات والوزارة أمانة للحفاظ على وصحتهم والتعليم بشكل مناسب.

وأشار إلى أننا نسعى في الوزارة جاهدين للحفاظ على تلك الأمانة بكل وضوح، وبالتالى فلا يوجد مجال أن نفرط فى تلك الأمانة سواء فى  التعليم أو الحفاظ على الصحة.

وتابع أن كل ما نرجو من زملاء هيئة المدرسين أو الطلاب أن يساعدونا فى الحفاظ على صحتهم وأن نصل لهم مستوى التعليم المطلوب، مؤكدا أنه مهما كانت جهود الدولة في تحقيق الآمال الصحى يبقى دور المواطن أن يحقق لنفسه الأمان الصحي وهو العامل الصحيح والأساسي.

وأكد للطلاب أنه يجب أن تلتزموا بالإجراءات الاحترازية خوفا على أهليكم وأخوتكم وخواف أيضا على أنفسكم وبمن تحبون، حتى لا تصابوا بفيروس كورونا بسبب تصرفات خاطئة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب الجامعات.. تعرف على التعليم الهجين قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

عمداء كليات: عودة الأنشطة الطلابية خلال العام الجديد يتوقف على مدى انتشار فيروس كورونا

لتخفيف كثافات الطلاب .. وزير التعليم العالي: الحضور يومين للكليات النظرية و4 للعملية

خطة العام الجامعي 2021 مع كورونا.. خالد عبد الغفار: احتمالية حدوث موجة ثانية من الفيروس.. المستشفيات الجامعية مستعدة للتعامل.. ودخلنا في مرحلة الموافقة على اللقاح

آداب عين شمس.. استقبال الطلاب باحتفاليات وكلمة العميد.. ولدينا فرق تعيقم للقاعات الدراسية

آخر استعدادات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد.. اتخاذ كافة الخطوات الاحترازية لاستقبال الطلاب وإجراءات فورية ضد المخالفين.. واحتفالات مستمرة للطلاب الجدد

ترشيحاتنا

تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات العامة وفقا للقانون الجديد

بعد وصوله إلى الهدف رقم 100 مع الريدز.. كلوب لـ الصحفيين: لا أريد الحديث عن صلاح حاليا

بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية.. السعودية تبدأ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لـ العمرة

بيد الطبيعة.. الحجارة تشكل رسمة قطة على منحدر جبلي وتثير حيرة العلماء

بعد هدف محمد صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

بـ 3 طرق.. اعرف لجنتك الانتخابية في دقائق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج التهاب اللثة

رفقة أطفالها.. نادين نجيم تتألق بالكاجوال على إنستجرام

هل يحمي القناع البلاستيكي الأطفال من فيروس كورونا؟