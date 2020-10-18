التعليم العالي: وضعنا خطة محكمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الجامعات.. فيديو

قال الدكتور أسامة عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم البحث العلمي والأمين العام لمجلس المستشفيات الجامعية، إن هناك خطة اتخذها المجلس الأعلى للجامعات سواء على مستوى نظم التعلم أو على مستوى الإجراءات الاحترازية لدخول الجامعات.





وأضاف الدكتور أ سامة عبد الغفار، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج، 8 الصبح، المذاع على فضائية ى ام سى، أنه سواء الطلاب أو أنه سواء الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو حتى الأهالى الذين يرسلون أبناءهم الجامعات للتعليم، يضعون على عاتق الجامعات والوزارة أمانة للحفاظ على وصحتهم والتعليم بشكل مناسب.





وأشار إلى أننا نسعى في الوزارة جاهدين للحفاظ على تلك الأمانة بكل وضوح، وبالتالى فلا يوجد مجال أن نفرط فى تلك الأمانة سواء فى التعليم أو الحفاظ على الصحة.





وتابع أن كل ما نرجو من زملاء هيئة المدرسين أو الطلاب أن يساعدونا فى الحفاظ على صحتهم وأن نصل لهم مستوى التعليم المطلوب، مؤكدا أنه مهما كانت جهود الدولة في تحقيق الآمال الصحى يبقى دور المواطن أن يحقق لنفسه الأمان الصحي وهو العامل الصحيح والأساسي.



