بعد حصولها على المركز الأول فى تصنيف التايمز..رئيس جامعة أسوان : طبقنا نظم التعلم الحديثة

جامعة أسوان صرح علمى جامعى عريق يشهد يومًا بعد يوم نجاحا وتقدما ملحوظا؛ حيث إن ذلك يؤكد الجهود المبذولة للحفاظ على القمة التى تحققها الجامعة فى التصنيفات العالمية.





وفى هذا الصدد قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان إن الجامعة أضافت تصنيفًا دوليًا جديدًا يضاف إلى التصنيفات العلمية والأكاديمية والبحثية التى حققتها الجامعة بحصولها على المركز الأول فى تصنيف التايمز البريطانى 2021 علي الجامعات المصرية والمركز من 500-401 على مستوى العالم وذلك للعام الثانى على التوالي.





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وأشار الدكتور أحمد غلاب فى تصريحات خاصة " لصدى البلد " بأن هذا التميز جاء نتيجة الجهود المبذولة من أجهزة جامعة أسوان لتنفيذ خطتها الإستراتيجية التى تهدف للإرتقاء بالمنظمة التعليمية والتى تعمل على تنفيذها بكل دقة من حيث إستكمال منشآت الجامعة والبنية التحتية والعمل على تطبيق نظم وأساليب التعلم الحديثة والعمل على ربط الجامعة بالبيئة المحيطة والمجتمع المدنى .





وأضاف أحمد غلاب بأن جامعة أسوان حصلت المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية حيث شملت تصنيفات جامعة تايمز للتعليم العالى العالمية لعام 2020 ما يقرب من 1400 جامعة في 92 دولة ، وتحتل المرتبة الأولى فى تصنيف الجامعات الأكبر والأكثر تنوعًا حتى الآن.





وقال غلاب بأن الجدول يعتمد على 13 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية من خلال قياس أداء المؤسسة عبر التدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية حيث جاءالترتيب الجامعى الوحيد الذى يتم تدقيقه بشكل مستقل من قبل شركة الخدمات الإحترافية PricewaterhouseCoopers ، والموثوق به فى جميع أنحاء العالم من قبل الطلاب والمعلمين والحكومات وخبراء الصناعة.





وتابع رئيس جامعة أسوان بأن جدول الدورى لهذا العام يوفر نظرة ثاقبة حول توازن القوى المتغير فى التعليم العالي العالمى، ومنها عرض منهجية تصنيفات الجامعات العالمية 2020 للسنة الرابعة على التوالى.





وأشار الدكتور أحمد غلاب أنه جاء التصنيف كالتالى حيث تتصدر جامعة أكسفورد التصنيف فى المركز الأول عالميًا ، بينما تراجعت جامعة كامبريدج فى المركز الثالث ، فيما جاءت جامعة أسوان فى الترتيب من ٤٠١ إلى ٥٠٠ وتعتبر الأولى على مستوى الجامعات المصرية.





ويأتي ذلك حصاد وثمار مجهودات إدارة الجامعة على مدار السنوات الماضية في مختلف المجالات والقطاعات البحثية والتعليمية والأكاديمية والانشاءية ومدي علاقة الجامعة بالبيئة المحيطة وتأثيرها المجتمعى .





وأكمل الدكتور أحمد غلاب بأن الجامعة حصلت مؤخرًا على المركز الأول من بين الجامعات المصرية الناشئة أقل من 50 عام ، وذلك من خلال تصنيف 2020 وإدراج جامعة أسوان فى المركز 101-150 عالميًا والمركز الاول على الجامعات المصرية للجامعات الناشئة أقل من 50 سنة.





ويأتى إدراج جامعة أسوان فى المركز الأول تتويجًا للمجهودات الباحثين والعمل على النشر العلمى وإهتمام الجامعة بالمعامل وتأسيس البنية التحتية لإثراء العملية التعليمة والبحثية داخل الجامعة وربطها بالمجتمع والبيئة المحيطة والأبحاث التى تقوم بها الجامعة .





وأستطرد غلاب بأن جامعة أسوان حصلت على العديد من الألقاب العلمية والبحثية من بين الجامعات العالمية، ويأتى ذلك تتويجًا للمجهودات المجتمعية والعلمية والبيئية والبحثية التى تقوم بها جامعة أسوان حتى أصبحت صرح علمى وبحثى بجنوب الصعيد حيث وصل عدد كليتها إلى 20 كلية ومعهد الدراسات الإفريقية ودول حوض النيل.



