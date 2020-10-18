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محافظات

بقيمة 31 مليون جنيه.. افتتاح 4 مشروعات في مجالي التعليم والصحة بدمياط

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:23 م
افتتاح 4 مشروعات
افتتاح 4 مشروعات في التعليم والصحة بدمياط
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زينب الزغبي
افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأحد، 4 مشروعات بقطاعي التعليم والصحة بتكلفة إجمالية ٣٠.٩٠٠ مليون جنيه، والتي جاءت بمرافقة عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، غريب عارف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، واللواء خالد إسماعيل، رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو.. 

واستهلت المحافظ تلك الجولة التي جاءت تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠، بإفتتاح مدرسة الزرقا الابتدائية المشتركة، إذ استمعت الى شرح تفصيلي عن الأعمال المُنفذة لإتمام عملية الإحلال الكلى للمدرسة الواقعة على مساحة ٦٧٧.٥٠ م٢ بإجمالي ٦ فصول دراسية وبتكلفة قدرها ٦.٢٧٥ مليون جنيه. 

 هذا وقد تفقدت الدكتورة منال عوض عدد من الفصول والمكتبة واطمأنت على مستوى الاستعدادات الخاصة بالإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ أكدت على الالتزام بما أعلنته وزارتى التربية والتعليم و التعليم الفنى و الصحة والسكان من تدابير، ومراعاة التباعد الاجتماعى و التأكد من التزام المعلمين والطلبة بارتداء الكمامة الواقية حفاظًا على سلامة الجميع..

وواصلت محافظ دمياط جولتها بإفتتاح مدرستى كميلة الدعدع الرسمية للغات و الابتدائية المنشأتين حديثًا على مساحة ٦ آلاف م٢ بتكلفة قدرها ٢٤.٤٠٠ مليون جنيه و بإجمالي ٣٨ فصلا دراسيا، إذ أشادت المحافظ بالمستوى التنفيذى لإنشاء المدرستين وفقًا لأعلى المعايير الخاصة بالمنشآت التعليمية، كما توجهت بالشكر للمجتمع المدني لحرصهم نهو كافة أعمال المرافق لهذا الصرح التعليمي، مؤكدة أنه سيتم التوجيه فورًا بتمهيد الطريق المؤدى للمدرستين.. 

وخلال الافتتاح.. تسلمت المحافظ درعًا تذكارية من المجتمع المدني تقديرًا لجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة. 

وفى ختام الجولة.. إفتتحت المحافظ وحدة طب الأسنان بمستشفى السرو المركزي بتكلفة قدرها ٢٠٠ ألف جنيه بالجهود الذاتية، حيث تفقدت كافة التجهيزات بالوحدة المطورة طبقًا للاشتراطات الطبية ، إذ أثنت على جهود المجتمع المدني لتنفيذه تلك الأعمال على الوجه الأكمل.. 

فيما وقد أكدت الدكتورة منال عوض تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لإحداث الطفرة التي تسعى المحافظة الى تحقيقها بكافة القطاعات، إذ نوهت إلى أنه تم خلال العامين الماضيين تنفيذ أعمال الإنشاء الجديد والإحلال الكلى والجزئي  لعدد ٥٦ مدرسة بجميع المناطق بالمحافظة، لافتة إلى أن دمياط من أولى المحافظات التي حققت أقل معدلات كثافة طلابية بالفصول الدراسية، كما أشارت إلى الجهود المبذولة التى تهدف إلى تطوير القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين.

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بقيمة 31 مليون جنيه.. افتتاح 4 مشروعات في مجالي التعليم والصحة بدمياط
بقيمة 31 مليون جنيه.. افتتاح 4 مشروعات في مجالي التعليم والصحة بدمياط
بقيمة 31 مليون جنيه.. افتتاح 4 مشروعات في مجالي التعليم والصحة بدمياط
بقيمة 31 مليون جنيه.. افتتاح 4 مشروعات في مجالي التعليم والصحة بدمياط
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