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تعليم

رئيس جامعة المنصورة يتفقد عمليات تطوير المدرجات وإنشاء قاعة الـ أون لاين بكلية التجارة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:22 م
جولة رئيس جامعة المنصورة
جولة رئيس جامعة المنصورة
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همت الحسينى
تفقد  الدكتور  أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الاحد عمليات تطوير كلية التجارة مع بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021م. 


جاء ذلك بحضور  الدكتور محمد عطوة عميد الكلية، والدكتور  طارق غلوش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة  سماح حافظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ، والدكتور عبد العزيز على حسن وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .


وتشمل عمليات التطوير، تطوير وتحديث مدرج المهدى وتجهيزه بالتكييف المركزي ، تطوير المسرح ، وتزويده بكافة الخدمات الالكترونية ،  تجهيز قاعة الـ أون لاين  وتم تجهيزها بحوالي 270 جهاز كمبيوتر  ومزود بأحدث أنظمة الاطفاء بتقنية " المياة الضبابية " .


ومن جانبه أكد الدكتور محمد عطوة أن الكلية تشهد حاليا عمليات تطوير وتحديث عدد من الوحدات التعليمية والتدريبية لمواكبة التطورات المتسارعة لتأهيل طلاب كلية التجارة على كافة المستجدات لسوق العمل باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة .


رئيس جامعة المنصورة يتفقد عمليات تطوير المدرجات وإنشاء قاعة الـ أون لاين بكلية التجارة
رئيس جامعة المنصورة يتفقد عمليات تطوير المدرجات وإنشاء قاعة الـ أون لاين بكلية التجارة
رئيس جامعة المنصورة يتفقد عمليات تطوير المدرجات وإنشاء قاعة الـ أون لاين بكلية التجارة
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