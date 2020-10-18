في زمن كورونا.. قرار إماراتي عاجل بخصوص إقامة الأفراح

أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، السماح باستئناف إقامة حفلات الأعراس في القاعات والمنشآت الفندقية، وفي المنازل والقاعات المؤقتة والخيام في المناطق السكنية، اعتبارًا من 22 أكتوبر الجاري حرصًا على التيسير على المجتمع وتمكينه من الاحتفال بمثل هذه المناسبات الاجتماعية السعيدة وفق التقاليد السائدة، مع مراعاة التطبيق الدقيق لمجموعة من الاشتراطات والتدابير الوقائية التي تكفل سلامة وصحة جميع المشاركين في مثل تلك المناسبات وذلك وفق البيان الصادر عن اللجنة.









صدر القرار وفقًا للتوصيات المرفوعة إلى اللجنة من قِبَل الجهات المعنيّة، حيث شددت اللجنة على أهمية تعاون الأُسَر والعائلات في تأكيد التطبيق الدقيق لكافة اشتراطات السلامة.







