جريئة وشقية.. رانيا يوسف فى 10 إطلالات مثيرة للجدل بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد

إنها كانت تتمنى التمثيل مع الفنان الراحل أحمد رمزي، مضيفة: "كان نفسي أمثل مع أحمد رمزي عشان نتشاقى ونلعب.

وجاءت أبرز تصريحات رانيا يوسف