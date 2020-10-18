جريئة وشقية.. رانيا يوسف فى 10 إطلالات مثيرة للجدل بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد

تصدرت الفنانة رانيا يوسف مؤشر البحث جوجل، بعد استضافتها في برنامج 3 ستات على قناة صدى البلد، والذي صرحت من خلاله بعدد من التصريحات المثيرة للجدل.
وجاءت أبرز تصريحات رانيا يوسف، إنها كانت تتمنى التمثيل مع الفنان الراحل أحمد رمزي، مضيفة: "كان نفسي أمثل مع أحمد رمزي عشان نتشاقى ونلعب.
وأثارت رانيا يوسف الجدل أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بسبب صورها الجريئة من أجازتها الصيفية والتي تشاركها مع الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وتبرز رانيا يوسف أنوثتها بمجموعة من الإطلالات الأنثوية مثل الفساتين القصيرة والمكشوفة، والكاش مايوه بأكثر من تصميم.
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