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رياضة

ليفربول يسعى للتعاقد مع نجم جديد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:27 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول يسعى للتعاقد مع لاعب ليدز يونايتد، كالفين فيليبس، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه خلال الفترة الماضية.

صاحب الـ24 عامًا، أحد أبرز اللاعبين في الأسابيع الماضية من الدوري الإنجليزي، وهو ما جعل مدرب منتخب إنجلترا، جاريث ساوثجيت يستدعيه، ويعتمد عليه في الـ 3 مباريات التي خاضها منتخب الأسود الثلاثة أمام ويلز وبلجيكا والدنمارك.

لاعب الوسط حسبما قالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، يعد هدفا أساسيا للمدرب يورجن كلوب، من أجل تدعيم وسط ملعب الفريق في يناير المقبل.

الدولي الإنجليزي يتقاضى 30 ألف جنية إسترليني في الأسبوع مع ليدز يونايتد، وهذا يجعل الصفقة أفضل بالنسبة لـ ليفربول، كما أن ناديه لن يتراجع عن الحصول على 50 مليون جنية إسترليني.

يبقى أن نرى ما سيحدث خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مع بداية سوق الانتقالات الشتوية، ومعرفة ما سيفعله ليفربول للوصول إلى هدف يورجن كلوب.
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