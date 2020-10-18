فياريال يفوز على فالنسيا ويصعد لصدارة الدوري الإسباني





افتتح باكو ألكاسير التسجيل لفياريال في الدقيقة الأولى من ضربة جزاء، ليعادل بعدها جوديس النتيجة لفالنسيا في الدقيقة 38، وينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.





وفي الدقيقة 69، استطاع داني باريخو تسجيل هدف الانتصار لفياريال في فريقه السابق، لتنتهي المباراة بفوز فياريال بهدفين مقابل هدف.





وتحصل الياباني كوبو لاعب فياريال على البطاقة الحمراء في الدقيقة 95، وهو الأمر الذي لم يؤثر في فوز فريقه في مباراة اليوم.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فياريال للنقطة الحادية عشر في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

فاز فريق فياريال على نظيره فالنسيا، بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا".