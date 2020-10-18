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رياضة

الزمالك يتفوق | قبل مواجهة الرجاء المغربي .. تعرف على تاريخ مواجهات الفريقين

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:18 م
لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
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حسام الحارتي
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  لمواجهة الرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم ، في ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا. 

وقبل إنطلاق المباراة بساعات قليلة يرصد لكم "موقع صدي البلد الإخباري"، أبرز إحصائيات الفريقين في اللقاءات التي جمعت بينهما من قبل والتي جاءت كالتالي:-

- يحل الزمالك ضيفا على نظيره الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وتقام المباراة بملعب مركب محمد الخامس في تمام الساعة التاسعة مساء .

رصيد بطولات دوري أبطال إفريقيا لكلا الفريقين 

تمكن نادي الزمالك من تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا 5 مرات على مدار تاريخه ، بينما تمكن الرجاء المغربي من تحقيق 3 ألقاب فقط حتى الأن .

تاريخ مواجهات الفريقين 

تقابل الفريقين في بطولة دوري أبطال إفريقيا 4 مرات على مدار التاريخ وقبل أن تجمعهم المواجهة الخامسة مساء اليوم، حيث تمكن نادي الزمالك من تحقيق الفوز في لقائين والتعادل في لقاء آخر وتلقي الهزيمة في مباراة واحدة .

أهداف الفريقين أثناء المقبلة 

تساوي الفريقين علي مدار الـ 4 مواجهات الماضية في تسديد الأهداف ،حيث تمكن نادي الزمالك من تسجيل 3 أهداف واستقبل مثلهما .

هدافين الزمالك في شباك الرجاء المغربي

يعد ثلاثي الزمالك " تامر عبد الحميد وعبد الحليم علي ومصطفي جعفر "، أصحاب البصمات التهدفية في شباك الرجاء المغربي خلال المواجهات التي جمعت بينهما من قبل 

وأصبح نادي الزمالك الأكثر تفوقا على كافة الفرق المغربية خلال المواجهات التي جمعت بينهما بمختلف البطولات الإفريقية حيثث تقابل الزمالك مع الفرق المغربية في 19 مباراة وتمكن من تحقيق الفوز في 11 مباراة والتعادل في 5 مباريات وتلقي الهزيمة في ثلاث لقاءات .

وتنتظر جماهير نادي الزمالك تحقيق الفوز في لقاء اليوم لضمن التواجد في نهائي دوري أبطال إفريقيا وتحقيق البطولة الإفريقية من جديد .

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