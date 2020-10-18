"الرابحة والخاسرة"..هشام توفيق: المنح ستكون 4 شهور كحد أقصى وهي فترة عاقلة..فيديو

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ، إن لائحة الموارد البشرية هي التي تمس العاملين ومنذ اسبوعين قمنا بارسال اللائحة إلى اللجان النقابية لـ 118 شركة بالإضافة إلى الشركات القابضة لإبداء ملاحظاتهم .





وأضاف توفيق خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، أن المنح ستكون 4 شهور كحد أقصى وهي فترة عاقلة وهي للشركات الرابحة والخاسرة وقمنا بدراسة ذالك جيدا وهناك شركات كانت تحصل علي منح 18 شهر وكانت هذه الحالة مستفزة للغاية .





توفيق ، أن متوسط المنح كان 3 شهور من الأساسي مؤكدا على أن اللائحة الحالية تجمع بين الاجور الاساسية والمسميات مؤكدا علي اننا وجدنا ان هناك اجور أساسية ضعيفة جدا . وأوضحالأساسيعلىأناللائحةأساسية



