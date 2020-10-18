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"الرابحة والخاسرة"..هشام توفيق: المنح ستكون 4 شهور كحد أقصى وهي فترة عاقلة..فيديو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:05 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
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إبراهيم القادري
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ، إن لائحة الموارد البشرية هي التي تمس العاملين ومنذ اسبوعين قمنا بارسال اللائحة إلى اللجان النقابية لـ 118 شركة بالإضافة إلى الشركات القابضة لإبداء ملاحظاتهم .

وأضاف توفيق خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، أن المنح ستكون 4 شهور كحد أقصى وهي فترة عاقلة وهي للشركات الرابحة والخاسرة وقمنا بدراسة ذالك جيدا وهناك شركات كانت تحصل علي منح 18 شهر وكانت هذه الحالة مستفزة للغاية  .

وأوضح توفيق ، أن  متوسط المنح كان 3 شهور من الأساسي مؤكدا على أن اللائحة الحالية تجمع بين الاجور الاساسية والمسميات مؤكدا علي اننا وجدنا ان هناك اجور أساسية ضعيفة جدا .

وتابع : أن الأجر المتغير قمنا بإضافته علي الأجر الأساسي  بالإضافة إلي العلاوات الغير مضمومة و العلاوات المضمومة وهذا تم اضافتة بالكامل الى الاجر الاساسى .
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