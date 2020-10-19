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توك شو

إثبات النسب.. القانون ينتصر لهم والمجتمع يوصمهم.. فيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
نهاد ابو القمصان
نهاد ابو القمصان
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إبراهيم القادري

قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز القومي لحقوق المرأة ، إن قضية إثبات النسب مهمة جدا ولها علاقة بما يترتب عليها العمر بأكمله ويجب أن يكون هناك سرية في مثل هذه القضايا مؤكدا علي ان مثل هذه القضايا تظل معلقة لمدة 3 او 4 سنوات .

واضافت ابو القمصان خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سي المذاع علي قناه دى ام سى ، أن خطورة قضايا إثبات النسب يكون ضحيتها الطفل وذلك لان الطفل يتم ولادته في ظروف غير طبيعية كما ان الطفل الطبيعي الذي يتم ولادته في ظروف طبيعية يكون علي ظهر شهادته ملادة تطعيمات مهمة جدا وغالية جدا اذا تم اخذها خارج منظومة الصحة .

وأوضحت ابو القمصان ، أن هذه القضايا تظل فترة في المحاكم وتؤثر على نفسية الأم وطفلها مؤكدة على أن الحالات التي تثبت فيها النسب هي قضايا الاغتصاب وهنا المحكمة تنتصر للطفل .

وتابعت : أن الرجل إذا تعنت وامتنع عن تحليل dna تعتبر المحكمة هذا أحد الدلالات وان هذا الطفل يعتبر ابنه بسبب امتناعه عن عمل التحليل لافتا إلى أنه ليس هناك قانون إلزامي لإجراء تحليل dna.
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