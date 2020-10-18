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محافظات

غلق 5 فيلات يدار بها أفراح بدون ترخيص بالعامرية ثان غرب الإسكندرية .. شاهد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:30 م
غلق 5 فيلات يدار
غلق 5 فيلات يدار بها افراح بدون ترخيص
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أحمد بسيوني
شنت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان، برئاسة الأستاذ محمود بريك، حملة استهدفت المرور المفاجئ على المقاهي والفلل للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث وجه الأستاذ محمود بريك بفض أي تجمعات وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في وجود مأمور قسم عامرية ثان وكول أمنى للتأكد من الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والفلل يتم تشغيلها بدون ترخيص لإقامة الافراح. 

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وأسفرت الحملة عن غلق عدد 2 فيلا في منطقة الكينح مريوط بشارع محمد رشيد وشارع الصادر، وغلق عدد 2 فيلا بالهوارية لتشغيلها افراح والحفلات بدون ترخيص، وكذلك فيلا بالكافوري.

تم تحرير محاضر إثبات حالة بقسم عامرية ثان، وعمل محاضر غلق للفلل عن طريق قسم الغلق بإدارة الرخص، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ولازالت المتابعة قائمة والعمل مستمر. 

يُذكر أن مجلس الوزراء قرر في مارس الماضي منع إقامة الأفراح والعزاء وذلك لمنع أي تجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي 21 سبتمبر الماضي، قررت الحكومة السماح بإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة بالمنشآت الفندقية والسياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار، وغيرها من الأماكن المكشوفة المرخص لها بهذا النشاط من السلطات المختصة، على ألا يزيد عدد الحضور عن 300 فرد طبقًا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية، والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.
غلق 5 فيلات يدار بها أفراح بدون ترخيص بالعامرية ثان غرب الإسكندرية .. شاهد
غلق 5 فيلات يدار بها أفراح بدون ترخيص بالعامرية ثان غرب الإسكندرية .. شاهد
غلق 5 فيلات يدار بها أفراح بدون ترخيص بالعامرية ثان غرب الإسكندرية .. شاهد
غلق 5 فيلات يدار بها أفراح بدون ترخيص بالعامرية ثان غرب الإسكندرية .. شاهد
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