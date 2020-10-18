غلق 5 فيلات يدار بها أفراح بدون ترخيص بالعامرية ثان غرب الإسكندرية .. شاهد

شنت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان ، برئاسة الأستاذ محمود بريك، حملة استهدفت المرور المفاجئ على المقاهي والفلل للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





حيث وجه الأستاذ محمود بريك بفض أي تجمعات وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في وجود مأمور قسم عامرية ثان وكول أمنى للتأكد من الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والفلل يتم تشغيلها بدون ترخيص لإقامة الافراح.





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وأسفرت الحملة عن غلق عدد 2 فيلا في منطقة الكينح مريوط بشارع محمد رشيد وشارع الصادر، وغلق عدد 2 فيلا بالهوارية لتشغيلها افراح والحفلات بدون ترخيص، وكذلك فيلا بالكافوري.





تم تحرير محاضر إثبات حالة بقسم عامرية ثان، وعمل محاضر غلق للفلل عن طريق قسم الغلق بإدارة الرخص، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ولازالت المتابعة قائمة والعمل مستمر.





يُذكر أن مجلس الوزراء قرر في مارس الماضي منع إقامة الأفراح والعزاء وذلك لمنع أي تجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



