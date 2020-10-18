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أخبار العالم

قرار عراقي جديد بشأن تويتر وفيسبوك

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:42 م
العراق
العراق
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محمود نوفل
أفاد موقع "روسيا اليوم"، بأن مجلس النواب العراقي ينوي مفاتحة منصتي "فيسبوك" و"تويتر" لفتح مكاتب لهما في العراق.

وبدوره أفاد عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية علاء الربيعي لصحيفة "الصباح" العراقية يوم الأحد، بأن "هناك اتفاقا على أن يكون هناك قانون لحفظ خصوصية البيانات والمعلومات الإلكترونية، وملكيتها لمؤسسات الدولة".

ودعا إلى ضرورة أن يكون لدى العراق علاقات جيدة مع منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر"، للالتزام بخصوصية التعامل في بلد مثل العراق تنتشر فيه الشائعات أو الطعن ببعض الشخصيات العامة أو الدينية.

وكشف الربيعي عن وجود "بوابات نفوذ دولية لدى العراق يمكن من خلالها السماح لأي موقع إلكتروني بالعمل في البلد".

واشار إلى "وجود توجه لدعوة تلك المواقع لفتح مكاتب في العراق والالتزام بالتعليمات والقوانين التي يصدرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية".
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