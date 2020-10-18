AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:57 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج  90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98247 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة  11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 105424 حالة من ضمنهم 98247 حالة تم شفاؤها، و 6120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
AdvertisementS

ترشيحاتنا

الباز يكشف إقامة الإخوان عزاء في دار مناسبات.. والأوقاف تعلق: لا يتبعنا.. شاهد

قرار عراقي جديد بشأن تويتر وفيسبوك

أمن ملعب محمد الخامس يرفض دخول إداريين من الزمالك.. تفاصيل

شاهد.. تعليق وزير التعليم على واقعة إقالة محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة

العميد يحدد أولى صفقات الاتحاد السكندري لتدعيم الفريق

الإفتاء تقدم حلولا لمن يفكر كثيرا أثناء صلاته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر لن تتوقعه في عمل الدجاج المقرمشة بطريقة كنتاكي

بمحرك V8.. تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser تصدر في نسخة رياضية .. صور

صوت في الأذن يشير للإصابة بـ كورونا