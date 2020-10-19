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أخبار البلد

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة وحالة من عدم الاستقرار تبدأ في هذا التوقيت

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:03 ص
أمطار
أمطار
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عبد العزيز جمال
تستعد مصر لدخول حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقًا للبيان الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وقال الدكتور على قطب أستاذ المناخ ونائب رئيس هيئة الأرصاد السابق ، إن هناك طقسا غير مستقر يبدأ صباح الأربعاء مصحوبا بأمطار غزيرة ورعدية على الإسكندرية ومطروح السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

وتابع قطب أنها  تمتد يوم الخميس إلى القاهرة العاصمة حتى السبت مع انخفاض كبير في الحرارة وتكاثر السحب.

فيما قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد أن حالة عدم الاستقرار تستمر حتى يوم الأحد المقبل، وستكون عبارة عن أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية، ومنها السلوم، ومطروح، والإسكندرية، والضبعة.

وأوضح شاهين ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، أن شدة الأمطار تزداد من يوم الأربعاء، وتمتد إلى مناطق أخرى، ومنها الوجه البحري فى كفر الشيخ والبحيرة، وتصل إلى القاهرة أمطار خفيفة يوم الأربعاء.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية قالت إنه يسود طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، و شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة،  اليوم الإثنين.

كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة، وطقس حار على شمال وجنوب الصعيد مع شبورة مائية والرياح معتدلة، مع وجود شبورة مائية على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء.
 
كما يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، ولطيفا على السواحل الشرقية، ومعتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
 
القاهرة الصغرى 20 والعظمى 32

طنطا الصغرى 19 والعظمى 32
 
 دمنهور الصغرى 19 والعظمى 31
 
 الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 30

  مطروح الصغرى 20 والعظمى 30
 
 السلوم الصغرى 23 والعظمى 31
 
 بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 29

 دمياط الصغرى 22 والعظمى 29
 
 الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 32
 
 الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 33
 
 السويس الصغرى 21 والعظمى 31
 
 العريش الصغرى 21 والعظمى 30
 
 طابا الصغرى 22 والعظمى 30
 
 كاترين الصغرى 16 والعظمى 27
 
 شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 33
 
 الغردقة الصغرى 25 والعظمى 32
 
 الفيوم الصغرى 19 والعظمى 32
 
 بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 33
 
 المنيا الصغرى 18 والعظمى 34
 
 أسيوط الصغرى 19 والعظمى 34
 
 سوهاج الصغرى 20 والعظمى 35
 
 قنا الصغرى 20 والعظمى 35
 
 الأقصر الصغرى 21 والعظمى 37
 
 أسوان الصغرى 21 والعظمى 37
 
 الوادى الجديد الصغرى 23 والعظمى 37
 
 شلاتين الصغرى 25 والعظمى 35
 
 حلايب الصغرى 26 والعظمى 32
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