بعد التخطيط لحفل زفافها لمدة 7 أشهر.. عروس تتلقى خبرًا موجعًا من خطيبها

بعد التخطيط لحفل زفافها على مدار سبعة أشهر، تعرضت عروس لصدمة لم تكن تتخيلها إطلاقًا، حين أخبرها خطيبها بأنه لا يتذكر عرضه الزواج عليها من الأساس.





وشاركت العروس مشكلتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في الآونة الأخيرة وطلبت نصيحة المتابعين بشأن كيفية التعامل مع الموقف المروع الذي تواجهه، لافتة إلى أنها فوجئت برد فعله أثناء حديثها معه عن شراء فستان الزفاف، فضلًا عن أنه لم يكتف بإخبارها بأنه "نسي طلبه الزواج منها" فحسب، بل أخبرها أيضًا بأنه ليس لديه فكرة بشأن ارتباطهما.









وسردت العروس، التي لم تتم الإشارة إلى هويتها لكن يُعتقد أنها أسترالية الجنسية، تفاصيل الموقف الذي مرت به في منشورها قائلة إن من كانت تظنه خطيبها قد عرض عليها الزواج منذ 9 أشهر، مشيرة إلى أنه لم يقدم لها خاتم زواج آنذاك لذا افترضت أنه سيقدمه لها في وقت لاحق.





وتابعت موضحة أنها بدأت التخطيط لحفل الزفاف الذي تحلم به منذ 7 أشهر، وعندما أخبرت خطيبها مؤخرًا بأنها ستتوجه لشراء فستان الزفاف، نظر إليها الأخير وقد ارتسمت على وجهه علامات الذهول وزعم أنه لم يطلب يدها إطلاقًا، وكان رده عليها كالتالي: "لماذا أطلب يد سيدة لا أواعدها أو تربطني بها علاقة؟".





واختتمت منشورها قائلة: "أفكر في خداعه كي يحضر لحفل زفافنا لرؤية ماذا سيحدث.. لست متأكدة تمامًا مما يمكنني فعله غير ذلك".





وأثارت القصة التي شاركتها هذه السيدة ذهول العديد من المتابعين، وتمت مشاركتها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذهب البعض للاعتقاد بأن رد فعل خطيبها كان مجرد مزحة، لكنها تعاملت معها بجدية، وأشار آخرون إلى أنه من الممكن أن تكون قالت دعابة ما أو مقولة ذكية وقال لها هو "هل تتزوجيني؟" على سبيل المزاح.









وعلق أحد الرواد قائلًا: "يتحدث الجميع عن مدى غرابة هذه السيدة، لكن لا أحد يتحدث عن احتمالية أن الشاب كان يتلاعب بها طوال الوقت".



