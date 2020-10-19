فستان فوشيا.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور





تألقت منة فضالي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا اكمام مكشوفة باللون الفوشيا الذي لا يحمل أي نقوشات او تطريزات و اتسم التصميم بقصته المتناسقة مع قوامها كما تميز بالقماش الشيفون الناعم.





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وتزينت منة فضالي بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات العصرية و المتناسقة مع فستانها مما منحها إطلالة متكاملة جمعت بين الأناقة و البساطة وعدم المبالغة.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها البني الفاتح القصير المنسدله، واختارت ماكياج جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الفوشيا.



