تخليدا لذكراه.. إطلاق اسم أحد شهداء أكتوبر على بطولة لرياضة الزوارق الشراعية

عرض برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، تقرير عن إطلاق اسم الشهيد عقيد طيار زكريا كمال من أبطال حرب أكتوبر على بطولة لرياضة الزوارق الشراعية، وهذا لتخليد ذكراه.





وبدأت الجمعة الماضية بنادي يخت القاهرة، بطولة الزوارق الشراعية، كرسالة توعية للشباب والأطفال علي أهمية نهر النيل، ضرورة الحفاظ عليه من التلوث، حيث تقام فاعليات السباق كوسيلة لرفع الوعي لدي الشباب والأطفال بأهمية قضايا المياه، ودورهم فى الحفاظ عليها من الهدر والتلوث.





ويشارك هذا العام في السباقات كل من نادي يخت القاهرة، نادي يخت المعادي، نادي اليخت المصري بالإسكندرية، نادي يخت الإسماعيلية، النادي المصري، ونادي المقاولون العرب، وكانت بحضور واشراف وزير الري، الدكتور محمد عبدالعاطي.





ويبلغ إجمالي عدد القوارب المشاركة في الفعاليات 44 قاربا ، وتستمر فعاليات البطولة اليوم في يومها الثاني حيث تقام باقي السباقات وتنتهي الفعاليات بإقامة حفل لتوزيع الجوائز.



