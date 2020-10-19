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أخبار البلد

هيئة الرعاية الصحية تعلن توفير جهاز دكسا DEXA لقياس كثافة هشاشة العظام داخل مستشفى السلام ببورسعيد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، توفير جهاز دكسا (DEXA) الخاص بقياس كثافة العظام وتحديد هشاشة العظام، بمستشفى السلام التابعة للهيئة ببورسعيد، وذلك في إطار استمرار استكمال حزم الخدمات الطبية والعلاجية وتقديم أفضل الخدمات الصحية المميزة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن جهاز دكسا هو من أهم الفحوص الفعالة في قياس كثافة العظام وتحديد مدى هشاشة العظام، وتشمل مميزاته القدرة على قياس نسبة الكالسيوم في العظام، وتحديد مدى قوة وصلابة العظام واحتمالية الإصابة بالكسور خاصة في الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى تحديد قوة العظام وتحملها في المرضى كبار السن في العمليات الجراحية الخاصة بالعظام وتحديد مدى قابلية علاج الكسور بالشرائح والمسامير.

وأضافت أن الجهاز يستخدم أيضًا في تشخيص آلام العظام بدون سبب، أو تشخيص مضاعفات العديد من الأمراض التي لها علاقة بنسبة الكالسيوم في الجسم كمضاعفات الأمراض المزمنة وأمراض الكبد أو الكُلى، وذلك إلى جانب أنه يستخدم في حالات مرضى السرطان بعد العلاج الكيماوي مثل أورام الغدة الدرقية أو الأورام التي تؤثر على نسبة الكالسيوم في الجسم.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، سعيها الدائم إلى ضمان توفير أحدث الأجهزة الطبية بالمنشآت الصحية للهيئة بما يتماشى مع استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وتحقيق التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين، خاصة وأن توفير الأجهزة الطبية ضرورية للوقاية والتشخيص وعلاج وتأهيل المرضى بعد الإصابة بالأمراض بمأمونية وفعالية وتحقيق الأهداف التنموية ذات العلاقة بالصحة، لافتة إلى أنه من المقرر تشغيل جهاز دكسا ثلاثة أيام أسبوعيًا بمستشفى السلام بورسعيد لخدمة أبناء المحافظة من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن هشاشة العظام هي الفقدان التدريجي للكالسيوم في العظام والتغير في تركيب العظام بحيث تصبح رقيقة من الداخل مما يجعلها أكثر عرضة للكسر، وتصيب الرجال والنساء، ولكنها تحدث للنساء بنسبة أكبر خاصة فوق سن الأربعين، وقد أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم حملة (انتي السند) والتي تستمر فعاليتها حتى ٢٢ أكتوبر المقبل للكشف المبكر عن أمراض هشاشة العظام لدى منتفعات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بعدد من المستشفيات و الوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد.

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