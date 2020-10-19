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أخبار العالم

أعلى حصيلة وفيات يومية بـ كورونا في دولة عربية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:46 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
سجلت السلطات الصحية الأردنية  35 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يتم رصدها منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام  أردنية.


قامت السلطات بتسجيل 1364 إصابة بالفيروس في اليوم الماضي، منها حالتان قادمتان من الخارج.

ويرفع ذلك العدد الإجمالي للوفيات في المملكة إلى 380 والإصابات إلى 38937.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم إجراء 24575 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجمالي الفحوصات إلى 1593077.


وتقوم السلطات الأردن بالتشديد على إجراءات التباعد الاجتماعي ومعاقبة المخالفين، كما وتشدد على ضرورة ارتداء الكمامات في كل مكان، خاصة بأماكن التجمعات.

وسبق أن حاصرت الأردن الوباء لكن  تفشى الوباء وزادت الحالات منذ أشهر قليلة.

يأتي ذلك فيما ترتفع حالات الإصابة والوفاة بالفيروس في العالم، حيث تقترب الأعداد من ال40 مليون إصابة.
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