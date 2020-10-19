ببدلة عصرية.. ديميت اوزيمير تبرز أنوثتها بإطلالة فورمال

شاركت الممثلة التركية ديميت اوزديمير متابعيها صورة لها صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام حيث ظهرت بإطلالة فورمال عصرية ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.
وظهرت ديميت اوزديمير وهي ترتدي بدلة رمادية اللون، متكونة من بطال واسع، وعليها توب كب وجاكيت واسع باكمام طويلة، وهو ما أبرز من جمال إطلالتها.
وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا بطريقة انسيابية ناعمة بتسريحة الويفي، وهو ما أعطاها إطلالة طبيعية وغير متكلفة.
وأكملت ديميت اوزديمير بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج ؛ حيث اختارت اللون الكشمير الناعم كأحمر شفاه، مع وضع الماسكارا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها عينيها .
ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الإكسسوارات؛ واختارت قرطين وقلادة بالون الفضي اللامع لتكتمل من رقة وجمال إطلالتها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..