الهيئة القومية للبريد والاتحاد المصري للتأمين يوقعان بروتوكول تعاون بهدف إتاحة خدمات تأمينية

في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع وتوفير نماذج تأمينية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مصر والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة التأمين و تحقيق الشمول المالي وقَّعت الهيئة القومية للبريد والاتحاد المصري للتأمين بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير حزمة من الخدمات التأمينية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.





وقع البروتوكول الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، و علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين.





ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إلى أن هذا الاتفاق له أهمية خاصة تتمثل في أنه يساهم في الوصول بالمنتجات التأمينية وخاصة خدمات التأمين متناهى الصغر إلى شريحة أكبر من العملاء في مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد والتي يبلغ عددها نحو 4 آلاف مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن وصول خدمات التأمين متناهي الصغر لكافة المواطنين بكل سهولة ويسر.



ويهدف البروتوكول إلى زيادة ونشر الوعي التأميني بين كافة شرائح المجتمع بالإضافة إلى تقديم الخدمات المالية وغير المالية للراغبين من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال عبر مكاتب البريد بهدف زيادة أعداد عملاء التأمين الجدد والتوسع في تقديم الخدمات التأمينية للراغبين من عملاء مكاتب البريد.



