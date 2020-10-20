إن شاء الله نرد لكم المعاملة دي في مصر.. أمير مرتضى يوجه رسالة لـ فِرَق المغرب

وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، رسالة ، إلى مسؤولي المغرب ، عقب عودة الفريق للقاهرة.





ونشر أمير مرتضى ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة ، قال فيها: "أتوجه بالشكر للمملكة المغربية على حسن الضيافة ، ونادي الرجاء على التعاون والاستقبال".





وتابع: "أشكر نادي الوداد ورئيسه على استضافته لتدريبات الزمالك بملعبه، وأيضًا نادي شباب المحمدية ورئيسه على التعاون المستمر، معروف عن المغاربة الثقافة والكرم ، إن شاء الله نرد هذه المعاملة في بلدكم مصر".



