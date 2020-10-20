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رياضة

إن شاء الله نرد لكم المعاملة دي في مصر.. أمير مرتضى يوجه رسالة لـ فِرَق المغرب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:15 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، رسالة، إلى مسؤولي المغرب، عقب عودة الفريق للقاهرة.

ونشر أمير مرتضى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة، قال فيها: "أتوجه بالشكر للمملكة المغربية على حسن الضيافة، ونادي الرجاء على التعاون والاستقبال".

وتابع: "أشكر نادي الوداد ورئيسه على استضافته لتدريبات الزمالك بملعبه، وأيضًا نادي شباب المحمدية ورئيسه على التعاون المستمر، معروف عن المغاربة الثقافة والكرم، إن شاء الله نرد هذه المعاملة في بلدكم مصر".

وكان الزمالك حقق الفوز ذهابا على الرجاء المغربي، بهدف دون رد، في نصف نهائي دوري الأبطال، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة، يوم السبت القادم.

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