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رياضة

مهند عون لـ صدى البلد: ساسي على طائرة الوداد.. وجاهز لمباراة العودة أمام الرجاء

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:38 م
ساسي
ساسي
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إسراء أشرف
أكد مهند عون وكيل فرجاني ساسي أن نجم الزمالك، في طريقه للقاهرة قادمًا من المغرب، رفقة بعثة فريق الوداد، التي تستعد لخوض لقاء الإياب أمام الأهلي، الجمعة المقبل.

وأعلن ساسي عبر تويتر، أن نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها جاءت سلبية، مؤكدا تعافيه من إصابة فيروس كورونا، التي أبعدته عن لقاء الرجاء المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مهند عون في تصريحات لصدى البلد، أن ساسي سيتواجد في القاهرة بعد قليل، قادمًا من المغرب، على متن طائرة بعثة الوداد المغربي.

وأكد عون في تصريحاته أن فرجاني جاهز لخوض لقاء إياب نصف نهائي إفريقيا، أمام الرجاء، يوم السبت المقبل.

كان الزمالك قد حقق الفوز على الرجاء المغربي بهدف نظيف، بتوقيع النجم أشرف بن شرقي، ليضع الأبيض قدما في المباراة النهائية.

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