AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قرار عاجل من الكاف بشأن استخدام الفار المصري فى إياب نصف نهائى أبطال إفريقيا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:49 م
شعار الكاف
شعار الكاف
Advertisements
عمرو الحلوانى

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الاستعانة بتقنية الفيديو المستخدمة بالدوري المصري للاعتماد عليه بمباريات إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .

وخاطب الاتحاد الإفريقي ، اتحاد الكرة المصري بالفعل مؤكدا رغبته فى الاعتماد على تقنية الفيديو المستخدمة فى الدوري المصري فى إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا ، وأبدى اتحاد الكرة موافقته على طلب الكاف بشأن استخدام الفار .

ومن المقرر أن يتم استخدام تقنية الفيديو الخاصةبالدوري المصري فى إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته بين الأهلى والوداد الجمعة المقبل والزمالك والرجاء السبت المقبل .

وحقق الزمالك فوزا مهما خارج الديار على حساب الرجاء المغربي بهدف دون رد عن طريق نجمه الأبرز أشرف بن شرقي وفاز الأهلى على حساب الوداد المغربي بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بالمغرب .
ووجه الإعلامى أحمد شوبير تحذيرا شديد اللهجة إلى قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك قبل مواجهتى الإياب أمام الوداد المغربي والرجاء بنصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلى نجح فى الفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد خارج الديار، واقتنص الزمالك فوزا مهما على حساب الرجاء المغربي أيضا فى عقر داره بهدف دون رد.

وقال شوبير: "الأهلى والزمالك لازم لا يأمنوا غدر الوداد والرجاء خلال لقاء العودة المقرر إقامتها يومي الجمعة والسبت المقبلين على الترتيب، سوف يأتون لمصر معندهمش حاجة يبكوا عليها".

 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكاف يهدد الوداد والرجاء بالحرمان من دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراتي الإياب لـ الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

شوبير يوجه رسالة تحذير لـ الأهلى والزمالك بشأن الوداد والرجاء

اتجاه في الكاف لاستبعاد أليوم نيانت من نهائيات إفريقيا بعد جدل مباراة الزمالك والرجاء

لقاءات الحسم.. الحكام المرشحون لمباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا

رسميا.. أحمد فتحي يرحل عن الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد ليلى فوزي.. تزوجت 3 مرات وخدعت والدها بسبب بوسة

الشرطة الفرنسية تلقي القبض على 3 فتيات يعلقن صورا مسيئة للنبي محمد

سر منع أحمد فتحى من المشاركة مع الأهلي فى نهائى دوري أبطال إفريقيا

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز

في ذكرى ميلاد نعيمة الصغير.. تعرف على حفيدتها الفنانة المعروفة

الإنتاج الحربي: انتهينا من تصنيع 35 مليون عداد كهرباء "فيديو"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتداء ذيل الحصان .. شاهد علامات غريبة تحدد الثراء فى أفريقيا

رينج روفر صاحبة المهام الشاقة تحتفل بعيدها الـ50

حفل عيد ميلاد يتسبب في إصابة 37 شخصًا بـ كورونا و300 آخرين بالحجر الصحي في نيويورك