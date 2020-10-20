قرار عاجل من الكاف بشأن استخدام الفار المصري فى إياب نصف نهائى أبطال إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الاستعانة بتقنية الفيديو المستخدمة بالدوري المصري للاعتماد عليه بمباريات إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .



وخاطب الاتحاد الإفريقي ، اتحاد الكرة المصري بالفعل مؤكدا رغبته فى الاعتماد على تقنية الفيديو المستخدمة فى الدوري المصري فى إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا ، وأبدى اتحاد الكرة موافقته على طلب الكاف بشأن استخدام الفار .

ومن المقرر أن يتم استخدام تقنية الفيديو الخاصةبالدوري المصري فى إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته بين الأهلى والوداد الجمعة المقبل والزمالك والرجاء السبت المقبل .

وحقق الزمالك فوزا مهما خارج الديار على حساب الرجاء المغربي بهدف دون رد عن طريق نجمه الأبرز أشرف بن شرقي وفاز الأهلى على حساب الوداد المغربي بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بالمغرب . ووجه الإعلامى أحمد شوبير تحذيرا شديد اللهجة إلى قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك قبل مواجهتى الإياب أمام الوداد المغربي والرجاء بنصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلى نجح فى الفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد خارج الديار، واقتنص الزمالك فوزا مهما على حساب الرجاء المغربي أيضا فى عقر داره بهدف دون رد.

وقال شوبير: "الأهلى والزمالك لازم لا يأمنوا غدر الوداد والرجاء خلال لقاء العودة المقرر إقامتها يومي الجمعة والسبت المقبلين على الترتيب، سوف يأتون لمصر معندهمش حاجة يبكوا عليها".