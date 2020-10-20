في عيد ميلادها الـ44 .. شاهد أجرأ جلسات تصوير سمية الخشاب





وحرصت الفنانة سمية الخشاب على الخضوع لعدة جلسات تصوير وصفها الجمهور بالجرأة، حيث ظهرت في حمام السباحة بملابس لافتة، ووضع المكياج الصارخ الذي يبرز ملامحها، وحولها البرتقال وكان بعدسة المصور حسين الباشا.





أما جلسة التصوير الثانية فظهرت أيضا سمية الخشاب في حمام السباحة بملابس جريئة باللون الأسود، مع ارتداء الاكسسوارات الفارهة في الرقبة باللون الفضي، وكانت أيضا بعدسة المصور حسين الباشا.





كما تألقت في ثالت جلسات تصوير بإطلالة ناعمة مرتدية فستان باللون الأحمر مكشوفا من الأقدام، مع ربط الحزام على منطقة الخصر لتبرز جمال رشاقتها، مع ظهور الورد الأحمر حولها.





واعتمدت سمية الخشاب على تسريحة شعر ملفتة وفورمة من الأمام، مع ترك خصلاته منسدلة أعلى كتفها.





وكانت آخر جلسات تصويرها وهي ترتدي فستان قصير فوق الركبة بقماش الشيفون والتل المطرز يكشف عن جمال أنوثتها.





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