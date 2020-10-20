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فن

بوسي شلبى تستضيف كريم عبد العزيز ووالده وتعلن عن موعد الحلقة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الإعلامية بوسى شلبى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فيديو جديد لها.

وظهر فى الفيديو الفنان كريم عبد العزيز ووالده أثناء استضافتهما في برنامج بوسى شلبى .

وعلقت بوسى شلبى قائلة : "انتظرونا اليوم علي المحور#المحور#كريم_عبدالعزيز #أحلي_النجوم_مع_بوسي_شلبي".

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وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.

كانت بوسي شلبي حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم.

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